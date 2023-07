È incessante l’operazione “Continuum Bellum” sui monti Lattari messa in atto dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. L’ultimo arresto poche ore fa a Pimonte dove i carabinieri della locale stazione insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” hanno arrestato per detenzione illegale di arma clandestina munizionamento e ricettazione un 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Blitz a Pimonte, un fucile “artigianale” e marijuana nella casa tra i boschi: arrestato 30enne

I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo immersa nel verde dei monti Lattari e lì hanno rinvenuto e sequestrato 1 fucile di costruzione artigianale calibro 9, senza alcun segno di identificazione e 63 cartucce “flobert” a pallini dello stesso calibro. L’uomo è stato anche denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio perché trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e di una pianta di cannabis indica alta 1 metro.

Sequestrati a carico di ignoti altri 10 grammi di marijuana gettati a via Resicco

Durante le operazioni i carabinieri – che hanno passato al setaccio l’intera zona – hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti altri 10 grammi di marijuana gettati a via Resicco verosimilmente da qualcuno che in quegli attimi si era sentito braccato. L’arrestato è in attesa di giudizio mentre il fucile sarà sottoposto a rilievi balistici e dattiloscopici volti a verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.