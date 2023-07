Un uomo di 63 anni è stato vittima di un grave incidente sulla spiaggia del Ciraccio, a Procida, area in cui balneazione e transito erano stati interdetti a causa del pericolo di caduta massi. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, quando il turista, originario di Afragola, è stato investito da un piccolo smottamento proveniente dal costone a ridosso dell’arenile.

I carabinieri della locale stazione sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, già notificato come area pericolosa con ordinanze del Comune di Procida e della Capitaneria di Porto. Poco prima dell’incidente, si era verificato uno smottamento che aveva provocato la caduta di polveri e pietre, colpendo il malcapitato turista che si trovava in quella zona nonostante l’interdizione.

Fortunatamente, l’uomo è stato trasferito in ospedale e, al momento, le sue condizioni non sembrano essere gravi, non risultando in pericolo di vita. Tuttavia, è stato sottoposto a una serie di accertamenti medici per valutare eventuali lesioni interne o fratture.

L’incidente è un monito riguardo alla necessità di rispettare le disposizioni e le interdizioni delle autorità locali per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. L’area rimarrà chiusa fino a quando non verrà dichiarata sicura e priva di rischi, al fine di evitare ulteriori incidenti di questo genere.