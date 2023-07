Conlcuso il Secondo Torneo di Bocce “Città di Trecase”

Con la premiazione di lunedì sera si è felicemente concluso il Secondo Torneo di Bocce “Città di Trecase” promosso ed organizzato dall’Associazione Bocciofila Trecasese, presieduta da Alfonso Ascione.

La lodevole iniziativa organizzata dal Gruppo bocciofili locale posta sotto l’egida del Comune di Trecase ha beneficiato anche della fattiva collaborazione della Pro Loco Trecase retta dall’instancabile Luigi Trapani che già si è proposto tanto più operativo per le iniziative a venire.

Le competizioni eliminatorie programmate nelle ore serali, dal 10 al 14 di questo mese in corso, hanno avuto luogo presso il Campo Bocce da pochissimo ristrutturato, in via nuova Mons. Francesco Tortora, sul prolungamento di piazza Prospero Sorrentino. 32 i partecipanti per le 16 coppie in lizza all’ambito trofeo pedemontano vesuviano.

La finalissima si è svolta nella serata di lunedì 17 luglio alla presenza di un folto pubblico di appassionati ed alcuni esponenti della locale Amministrazione Comunale tra cui Teresa Matrone ed il Sindaco Avv. Raffaele De Luca, che ha provveduto personalmente alla consegna dei premi alle tre coppie finaliste, nello specifico: al primo posto arrivano Savino Borriello e Michiele Garofalo, al secondo Antonio Cardoncella e Salvatore Cirillo, come terzi classificati Salvatore Di Salvatore e Domenico D’Amora. Giudici di gara: Giuseppe Vicidomini ed Ignazio Panariello.