Serata di sapori e beneficenza per UNITALSI di Torre del Greco

Ha ottenuto gran successo la sua seconda edizione, del Charity Event, che il “Cuore buono” degli chef campani ha organizzato presso l’I. C. Don Milani, plesso D. Parrella – viale F. Coscia a Torre del Greco, come gesto di solidarietà per contribuire, alla realizzazione di sogni e viaggi per coloro che sono meno fortunati, devolvendo all’Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Torre del Greco, i fondi raccolti attraverso una cena di beneficenza.

Significativo, bello e commovente è stato il vedere collaborare ai fornelli con le loro berrete bianche o anche cappelli da cuochi i tanti chef che, con il loro buon cuore, hanno voluto esprimere grande solidarietà e aiuto benefico agli iscritti all’UNITALSI della sezione torrese, oltre che regalando un sorriso in più e tanti sapori gustativi, anche la possibilità di organizzare un viaggio speciale alla “Madonna di Lourdes”, attraverso la donazione dei fondi raccolti con la serata che per il modico contributo di soli € 20.00 per una così tanta possibilità di degustare tantissime leccornie ha attirato tantissime persone. Una cena caratterizzata dalla bravura degli chef, pizzaioli, pasticcieri, gelatai e produttori di vini ed altre eccellenze del territorio che con il loro impegno hanno voluto riprendere, dopo la forzata interruzione pandemica, quello che lo spirito nobile di questi artefici dell’enogastronomia possiede, sa esprimere e vuole donare, il tutto con una forte espressione di umiltà ed abnegazione al compimento di qualcosa di attraente ed allo stesso tempo utile e benefico per tutti.

Un messaggio di vita e di speranza ideato ed organizzato degli chef Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli, talentuosi chef, uniti da un’autentica amicizia, dalla loro passione per la cucina di qualità e da una comune visione di un’alimentazione sostenibile, che con un sostegno fondamentale da parte del gruppo A.P.C.I. Campania presieduto dallo Chef Arturo Fusco, ha ottenuto la collaborazione di amici e professionisti del settore gastronomico. Hanno aderito all’iniziativa con la loro attiva partecipazione:

gli chef Antonio Tecchia de Il San Cristoforo, Pasquale Battiloro di Casa Kbeer, Antonio Aliberti di Arizona Bistrot, Domenico Iavarone del Josè restaurant 1* Michelin, Michele Deleo della Tenuta San Domenico 1* Michelin, Alessandro Vollaro di Galleria Navarra, Emmanuele Cuomo di Manu Food, Giuseppe De Mare del Mirò eventi Villa De Mare, Gianluca e Marcello Maggio di Maggio baquenting, Ciro Campanile di Villa Montedoro, Catello Di Maio del Cestobakery. Per i pizzaiuoli Luigi De Leo di Pizza al Quadrato Gourmet, Teresa Iorio de Le Figlie di Iorio, Davide Civitiello di Galleria Navarra, Antonio Costabile di pizzeria Comes e Luigi Petrone della pizzeria Vesuvio. Per la gelateria: Mennella Pasticceria Mennella Torre del Greco, Luigi Vitiello del White President Events, Amedeo Carannante del Catering Maggio e Ciro Aurilia di Pasticceria Aurilia. Per i vini e drink: Cantina Enodelta di Caputo, Cantina Michele Ventura, KBirr la prima birra artigianale napoletana, non filtrata e non pastorizzata 200% napoletana! Con il nome che è un omaggio alla cultura napoletana ed i sommelier Salvatore Nugnes del Hygge bar bistrot, il Prof. Luigi de Rosa maître, il Prof. Alberto Todisco maître e Raffaele La Mura con pritz e soda.

La serata è stata allietata dalla selezione di brani musical curata da Pio Light DJ e Antonio Baldinelli DJ.

La kermesse ha visto la partecipazione di sodalizi come l’Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi con il suo fiduciario Dario Duro e alcuni membri del direttivo della sezione napoletana dell’A.M.I.R.A., numerosi giornalisti, fotografi ed operatori TV oltre che blogger ed artefici della diffusione mediatica on line, l’intervento di oltre 300 ospiti che hanno versato un loro contributo di beneficenza ed ovviamente la presenza gratuita delle persone con disabilità, in linea con gli obiettivi dell’Associazione UNITALSI.

Giuseppe De Girolamo