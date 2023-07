Givova Scafati, arriva il play Gerald Robinson

La Givova Scafati ufficializza la firma per la stagione agonistica 2023/2024 in serie A dell’atleta di nazionalità statunitense Gerald Robinson. E’ un play-guardia dal fisico molto solido, dotato di buone caratteristiche da difensore sul perimetro e con un’ottima visione di gioco. Esperienza, affidabilità, versatilità e costanza di rendimento sono le sue principali caratteristiche.

La carriera di Gerald Robinson

Nato il 10 febbraio del 1989 a Nashville, nel Tennesee, Gerald Robinson è alto 185 cm per 80 kg di peso. E’ cresciuto cestisticamente presso la Tennesee State University (NCAA) tra il 2007 ed il 2009 (esperienza terminata con 17,8 punti, 3,9 rimbalzi e 3,9 assist di media), per poi chiudere il suo percorso formativo alla University of Georgia fino al 2012 (terminato con 14,2 punti, 3,8 rimbalzi e 3,6 assist di media).

Il campionato belga ed israeliano

La prima esperienza lontano dalla patria risale al 2012/2013, stagione in cui ha indossato la maglia dei Leuven Bears nel campionato belga, in cui si è distinto con 14,5 punti, 2,9 rimbalzi e 2 assist di media. La stagione successiva è andato in Israele, dove ha vestito la canotta dell’Hapoel Giboa Galil Elyon, con cui, oltre a partecipare al campionato di massima serie (12,4 punti, 2,4 rimbalzi e 2,8 assist di media) ha preso parte anche alla Balkan League (13 punti, 2,2 rimbalzi e 2,6 assist di media), raggiungendo la finale della competizione.

Dalla Lettonia all’Iran passando per Germania e Francia

Nella stagione 2014/2015 ha giocato invece in Lettonia per il VEF Riga, con cui ha preso parte anche all’Eurocup (16,1 punti, 3,8 rimbalzi e 3,3 assist di media), aggiudicandosi anche il titolo di giocatore dell’anno 2015, mentre il campionato successivo (2015/2016) lo ha disputato in Francia con il JSF Nanterre, prendendo parte sia al campionato di massima categoria (13,1 punti, 3 rimbalzi e 4,1 assist di media) che all’Eurocup (11,1 punti, 2,7 rimbalzi e 3,3 assist di media). E’ poi passato in Iran per giocare con il Bandar Imam Harbour, partecipando anche alla FIBA Asia Champions Cup (17,6 punti, 4,4 rimbalzi e 5,1 assist di media), per poi spostarsi a marzo 2017 all’Alba Berlino in Germania, dove ha disputato dieci incontri con 11 punti, 2,3 rimbalzi e 3,8 assist di media. Dal 2017 al 2019 è tornato in Francia, indossando i colori del Monaco (14,7 punti, 2,2 rimbalzi e 3 assist di media il primo anno; 11 punti, 3,4 rimbalzi e 4,3 assist di media il secondo anno), con cui ha preso parte anche all’Eurocup.

Grecia, Turchia e l’approdo in Italia

Nel 2019/2020 ha giocato per il Promitheas Patras in Grecia fino a gennaio, per poi passare in Turchia al Bursaspor Durmazlar (10,6 punti, 2,1 rimbalzi e 3 assist di media). La prima esperienza italiana risale invece al campionato 2020/2021 in cui ha militato nelle fila della Virtus Roma prima e della V. L. Pesaro poi, anche se la stagione l’ha poi terminata in Francia con il JDA Dijion Bougogne (10,4 punti, 1,6 rimbalzi e 1,4 assist di media). Nel 2020/2021 ha fatto ritorno in Germania al Chemnitz, ma già a novembre ha lasciato i teutonici per rientrare in Italia, alla Dinamo Sassari, in cui si è distinto con 13,6 punti, 2,5 rimbalzi e 7,1 assist di media, numeri che gli sono valsi la riconferma la stagione seguente in cui ha fatto registrare statistiche importanti sia in campionato (11,7 punti, 2,5 rimbalzi e 4,6 assist di media) che in Champions League (12,5 punti, 2,2 rimbalzi e 5,2 assist di media).

Dichiarazioni dell’atleta Gerald Robinson e del responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi

«Non vedo l’ora di unirmi alla squadra per competere al livello più alto possibile e aiutarla a raggiungere i migliori traguardi», ha affermato il cestista statunitense.

«Gerald Robinson era il giocatore che stavamo aspettando. Eravamo in attesa del momento giusto e l’abbiamo sfruttato bene, lavorando sodo e tutti insieme, producendo ottimi risultati. Abbiamo il nostro generale in campo e non potevamo chiedere di meglio. Abbiamo ulteriormente dimostrato che non facciamo le cose tanto per farle, come qualcuno può pensare. Ora siamo nelle fasi finali della costruzione della squadra ed abbiamo l’obbligo di chiudere bene, saremo vigili come sempre», sono le parole del responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi.