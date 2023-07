Juve Stabia, nuova stagione e mercato

Nuova stagione e mercato per il campionato 2023/2024 della Juve Stabia che è pronta per il ritiro da effettuarsi in Abruzzo in località Alfedena, a partire dal 22 luglio. Questi i convocati da parte di mister ordini di mister Guido Pagliuca, come da comunicato societario:

PORTIERI: Esposito Matteo; DIFENSORI: Boccia Aniello, Celentano Stefano, Cinaglia Davide, Mignanelli Daniele, Picardi Michele, Vimercati Alessandro; CENTROCAMPISTI: Berardocco Luca, Carbone Lorenzo, Ceccarini Simone, Erradi Bilal, Gerbo Alberto, Guarracino Mariano, Maselli Sergio, Piccolo Gennaro, Ricci Manuel, Romeo Federico, Selvaggio Stefano; ATTACCANTI: Aprea Mario, Bentivegna Accursio, Damiano Pasquale, Della Pietra Vincenzo, Faccetti Pasquale, Piscopo Kevin.

A questi oggi si è aggiunto l’attaccante Leonardo Candellone. Infatti il club gialloblù ha comunicato di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione delle sue prestazioni sportive, dalla SSC Napoli a titolo definitivo, con un ingaggio fino al 30 giugno 2025. Candellone, nativo di Torino, è cresciuto calcisticamente nel Torino e ha vestito, tra le altre, le maglie del Gubbio, della Ternana, del Sudtirol, del Bari e del Pordenone.

Per il mercato in uscita hanno lasciato la Juve Stabia i portieri Barosi e Russo, il difensore Caldore. Per Altobelli c’è stata la risoluzione di contratto mentre per Scaccabarozzi il contratto è scaduto. Per i recenti nuovi arrivi si segnala anche l’esterno Romeo e l’attaccante Piscopo.

Ecco il comunicato del club fatto nel tardo pomeriggio: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, dalla Spal, a titolo temporaneo, del portiere Demba Thiam, classe ’98, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Dakar (Senegal), è cresciuto calcisticamente nella Spal e ha vestito, tra le altre, le maglie del Fano, della Viterbese, del Foggia”.

Domenico Ferraro