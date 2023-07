Splendore, eleganza e bellezza sono pronte a incantare il Teatro del Mare di Maiori, questa sera, 21 luglio 2023, con la prima tappa di Miss Costiera Amalfitana. Un evento straordinario organizzato dal carismatico patron Arturo Buono di Nias – Noi in Arte Show, che promette di essere un trampolino di lancio per le aspiranti reginette di bellezza.

Maiori, è tutto pronto per la prima tappa di Miss Costiera Amalfitana: un viaggio nella bellezza

Miss Costiera Amalfitana è una competizione di grande prestigio che consta di tre tappe affascinanti. Le concorrenti, selezionate con cura tra le più brillanti e carismatiche giovani donne della regione, si contenderanno il titolo nella magnifica cornice del Teatro del Mare. Questa prima tappa è solo l’inizio di un emozionante viaggio, poiché la vincitrice avrà l’opportunità di partecipare alle tappe regionali e, se fortunata, addirittura a Miss Italia.

La serata sarà un trionfo di grazia e stile, con sfilate mozzafiato e abiti da sogno indossati dalle concorrenti. Una giuria di esperti valuterà le partecipanti, tenendo conto non solo della bellezza esteriore, ma anche delle loro personalità affascinanti e del carisma che le rende uniche. La decisione sarà ardua, poiché tutte le partecipanti hanno un talento e un fascino particolare.

Prossimi appuntamenti da segnare in agenda

Il viaggio di Miss Costiera Amalfitana non si fermerà qui. Prossimi appuntamenti da segnare in agenda sono quelli a Cetara il 30 luglio e a Cava de’ Tirreni il 24 agosto. Queste due tappe offriranno alle vincitrici locali la possibilità di competere a livello regionale e, ancora una volta, dimostrare le loro doti per avere l’opportunità di arrivare alla prestigiosa finale di Miss Italia.

L’attesa è ormai finita, e l’emozione sale all’idea di ciò che la serata porterà. Miss Costiera Amalfitana è pronta a brillare nel suo splendore, con il sogno di una corona e di un futuro radioso per la vincitrice. Non resta che prepararsi a essere incantati dalla magia dell’eleganza e della grazia questa sera, al Teatro del Mare di Maiori.