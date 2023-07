Rifiuti incendiati a Torre del Greco: responsabile un 40enne incastrato dalle immagini di videosorveglianza

Avrebbe dato fuoco ad un cumulo di rifiuti depositati illegalmente in strada a Torre del Greco. Ora la svolta: il presunto piromane è un uomo di 40 anni: per lui l’accusa è di combustione illecita di rifiuti.

Si era avvicinato ad un cumulo di rifiuti indifferenziati e, dopo avere estratto un accendino e del materiale infiammabile dalla tasca, aveva dato fuoco alla spazzatura depositata in prossimità di primo vico San Vito, per poi allontanarsi repentinamente.

Ad incastrarlo le immagini catturate da un impianto di videosorveglianza posto nei pressi della traversa più conosciuta come via Nazionale, la strada interessata dal rogo doloso. Il materiale video è risultato molto utili a risalire al presunto autore del gesto, al quale gli agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco, impegnati in un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno notificato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata.

Il rogo aveva diffuso un notevole quantitativo di fumo nero inquinante e fiamme alte, che aveva determinato l’immediato intervento della polizia giudiziaria. Le fiamme che si erano estese rapidamente, invadendo la sede stradale avevano causato notevoli disagi per i residenti della zona e pericolo per la circolazione veicolare, mandando il traffico in tilt.