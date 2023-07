Approda a San Felice a Cancello lo staff di Patrizia Mirigliani per la prima finale regionale di Miss Italia Campania. L’evento avrà luogo in Piazza Giovanni XXIII nella giornata di sabato 22 luglio, a partire dalle ore 20:30.

In tutta Italia si stanno svolgendo le selezioni per l’incoronazione di Miss Italia 2023 e proprio dal comune di San Felice a Cancello si parte con una prima finale regionale, dove oltre 30 aspiranti ragazze, già premiate in altre selezioni provinciali, provenienti da diverse zone della Campania, si contenderanno la fascia di Miss Miluna, per proseguire nelle selezioni nazionali. Attese anche altre personalità dello spettacolo, della moda e del cinema, non solo come ospiti d’onore ma anche come membri della giuria, il tutto sotto l’occhio vigile dell’emittente televisiva regionale.

La serata, patrocinata dal comune col coordinamento dall’assessorato alla Cultura, si prepara ad ospitare una fondamentale tappa della kermesse nazionale. Molti ed importanti sponsor hanno, inoltre, collaborato nell’organizzazione, consentendo così al referente della Regione Campania, Antonio Contaldo, di promuovere l’evento sul territorio di San Felice a Cancello.

“Siamo felici di ospitare le selezioni di Miss Italia, che punterà i riflettori sul nostro comune: l’amministrazione ha accolto con piacere l’iniziativa e ci siamo subito adoperati, grazie anche al fondamentale aiuto degli sponsor. San Felice a Cancello riparte regalando una serata di eleganza, cultura e bellezza, nonché un sogno per molte ragazze” sono le parole dell’assessore alla Cultura, Diamante Borzillo, congiunte a quelle del sindaco, Emilio Nuzzo.