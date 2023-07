Ischia: denunciato un 48enne ischitano nella notte del giovedì “Foriano”

Nella notte di giovedì, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Marina a Forio, nei pressi dell’ingresso del Porto, uno scooter con a bordo un uomo; lo stesso, oltre a manifestare difficoltà nel linguaggio, era in evidente stato di alterazione, per tale motivo, gli operatori lo hanno sottoposto alla prova dell’etilometro constatando un tasso alcolemico pari a 1,03.

Pertanto, il 48enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.