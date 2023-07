La notte scorsa, una violenta esplosione ha scosso via Mariconda a Pompei. I carabinieri sono stati chiamati d’urgenza per quello che sembrava un grave incidente verificatosi presso un distributore di carburanti nella zona.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare con precisione, sembra che dei malviventi abbiano piazzato una bomba al distributore accanto a una colonnina per l’erogazione del Gpl. Subito dopo l’esplosione, i responsabili sono fuggiti dalla scena del crimine.

Per fortuna, grazie all’intervento rapido ed efficace dei Vigili del Fuoco, l’incendio generato dall’esplosione è stato tempestivamente domato, evitando così danni maggiori e, ciò che è ancora più importante, non si sono registrati feriti.

Le indagini sull’accaduto sono state avviate e sono in corso da parte dei carabinieri di Pompei e di Torre Annunziata, che stanno lavorando per identificare i responsabili di questa pericolosa vicenda che ha messo in pericolo la sicurezza dei residenti nella zona.