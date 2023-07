Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri San Giovanni e Barra dove hanno identificato 103 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllato 14 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo ed uno sottoposto a sequestro amministrativo, contestato 9 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e mancata copertura assicurativa ed altresì controllato 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Nel corso dei servizi di controllo, gli operatori sono intervenuti in via Testa, nel Rione Baronessa a Barra, poiché alcuni cittadini, tramite l’app YouPol, applicazione della Polizia di Stato che consente di ricevere, anche in forma anonima, segnalazioni di vario genere, avevano segnalato un viavai di persone da un appartamento adiacente ad un istituto scolastico.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno sorpreso una donna e, dopo averla identificata per una 31enne napoletana attualmente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno accertato che la stessa aveva creato un accesso abusivo con delle scale in legno che collegavano il cortile della scuola alla sua abitazione.

Inoltre, gli investigatori hanno scoperto che quest’ultima aveva allestito una vera e propria “area relax”, delimitata da un telo di grandi dimensioni, dotata di una piscina gonfiabile, giochi per bambini, un frigorifero di grandi dimensioni ed un gazebo illuminato con tavolo e sedie.

Pertanto, la 31enne è stata denunciata per evasione ed occupazione abusiva di terreni ed edifici.