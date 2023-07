Secondigliano: arrestato un 35enne napoletano per maltrattamenti in famiglia

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di una persona molesta.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno effettivamente riscontrato la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che, poco prima, aveva aggredito e minacciato i genitori per futili motivi come già accaduto in altre occasioni.

Pertanto, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli operatori sono riusciti ad entrare nell’appartamento bloccando, non senza difficoltà, il 35enne.

L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e minacce.