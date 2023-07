Sorrento è una delle mete turistiche più ambite al mondo. Con il suo affascinante panorama e l’iconica Piazza Tasso, attira milioni di visitatori ogni anno, confermando il suo status di luogo imperdibile per chi desidera immergersi nella bellezza dell’Italia. Tuttavia, l’aumento esponenziale del turismo ha portato anche a sfide in termini di gestione del flusso di visitatori e sicurezza, che le forze dell’ordine locali si stanno impegnando a risolvere.

Sorrento: Ncc, Taxi e “navette abusive” nel mirino dei controlli dei carabinieri

Secondo dati Istat relativi al 2022, Sorrento ha registrato ben 2 milioni e 680mila presenze, e tale numero è destinato a crescere negli anni a venire. Questo afflusso di turisti porta indubbi benefici economici, ma richiede anche un’attenzione particolare alla sicurezza e al rispetto delle regole da parte di tutti gli attori coinvolti nell’industria turistica.

In questo contesto, i carabinieri locali hanno avuto un ruolo fondamentale. Consapevoli delle sfide legate al controllo del flusso turistico e degli spostamenti tra le località, hanno intensificato i controlli per garantire che tutto avvenga nella totale sicurezza. Uno dei fenomeni principali sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine è stato il problema delle “navette abusive”.

In pochi giorni controllati 190 veicoli

Queste navette abusive sono spesso operate da autisti di Taxi e Noleggio con Conducente (Ncc) indisciplinati, che offrono un servizio di trasporto senza alcuna autorizzazione, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri e danneggiando la reputazione della città come meta turistica sicura ed affidabile. Nei controlli effettuati in pochi giorni, sono stati individuati e sanzionati tre autisti abusivi e cinque veicoli privi della prevista revisione, garantendo una maggiore sicurezza per i visitatori.

Non solo i servizi illegali sono stati presi di mira, ma anche le normali infrazioni relative alla guida sicura sono state oggetto di attenzione. Ventotto autisti sono stati sanzionati per non aver indossato le cinture di sicurezza, un comportamento irresponsabile che può avere gravi conseguenze in caso di incidente.