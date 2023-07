Notte di terrore a Parigi per Gigio Donnarumma e la compagna Alessia Elefante: legati e rapinati in casa

Notte di terrore per Gianluigi Donnarumma, il portiere del Paris Saint-Germain, e la sua compagna Alessia Elefante, una designer di interni, entrambi originari di Castellammare di Stabia. La coppia è stata vittima di una violenta rapina in casa propria a Parigi, nel condominio di extralusso situato al numero 16 di Avenue Montaigne, una delle strade più chic della capitale francese.

Notte di terrore a Parigi per Gigio Donnarumma e la compagna Alessia Elefante

L’incubo ha avuto inizio intorno alle tre di notte, quando i rapinatori hanno immobilizzato il custode del condominio per poi penetrare nell’appartamento dei Donnarumma, sfondando la porta di ingresso. Aggrediti, legati e minacciati con un’arma, la coppia ha subito un’aggressione brutale da parte di una banda composta da almeno quattro criminali.

Durante l’assalto, Gianluigi Donnarumma, alto 1 metro e 96, è stato colpito ed ha riportato “leggeri ferite” alla testa, mentre la sua compagna Alessia è miracolosamente rimasta illesa. Dopo aver compiuto il colpo, i rapinatori sono fuggiti, permettendo alle vittime di liberarsi da sole. La coppia si è quindi rifugiata in un vicino albergo di lusso, dove il personale ha prontamente allertato la polizia.

Trasportati sotto shock all’American Hospital of Paris

Successivamente, Donnarumma e la sua compagna sono stati trasportati sotto shock all’American Hospital of Paris, l’Ospedale americano di Neuilly-Sur-Seine, noto per aver curato numerose personalità del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura. Le perizie mediche hanno rivelato che il calciatore campano ha riportato due ferite alla testa.

In un comunicato rilasciato dall’agenzia Team Raiola, il portavoce di Donnarumma, si è affermato che la coppia è sconvolta per quanto accaduto ma sta collaborando con la polizia, la quale ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Si è inoltre chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento difficile.

La squadra di Ligue 1 ha già subito rapine simili in passato

Nonostante l’orribile esperienza, sembra che Donnarumma sia comunque intenzionato a partecipare allo stage del Paris Saint-Germain in Giappone e Corea del Sud, previsto per il giorno seguente. La squadra di Ligue 1 ha già subito rapine simili in passato, coinvolgendo altri giocatori e ex giocatori, ma in genere questi furti avvenivano quando i calciatori erano allo stadio e non nelle loro case, come è successo in questo caso.