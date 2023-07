Il Napoli ha ufficializzato il calendario delle quattro amichevoli di avvicinamento alla nuova stagione. Gli incontri saranno disputati a Castel di Sangro, in Abruzzo, seconda sede del ritiro estivo dal 28 luglio al 12 agosto.

La squadra di Garcia si confronterà con avversari, di livello internazionale, allo stadio Teofilo Patini, pronto a ospitare gli appassionati tifosi azzurri.

Si parte il 29 luglio, quando il Napoli sfiderà il club della Serie A turca, Hatayspor. I ragazzi di Garcia dovranno dare prova della loro forza e tenacia anche il 2 agosto quando sarà la volta del Girona, rappresentativa che milita nella Liga spagnola. Sarà un test importante per valutare la tenuta fisica e la compattezza difensiva del Napoli, che cercherà di dimostrare di essere pronto a sfidare le migliori squadre del panorama calcistico europeo.

L’atmosfera elettrizzante di Castel di Sangro sarà protagonista anche domenica 6 agosto, quando il Napoli incrocerà i tacchetti con l’Augsburg, squadra della Bundesliga tedesca.

Per concludere in bellezza, venerdì 11 agosto il Napoli si confronterà con l’Apollon Limassol. Sarà l’ultima occasione per mettere a punto gli schemi tattici e testare la forma fisica dei giocatori prima dell’avvio ufficiale della stagione. Tutti i match avranno inizio alle 18.30.

Terminato il ritiro in Abruzzo, il Napoli farà ritorno in Campania per affinare ulteriormente la preparazione in vista della prima di campionato, fissata per il 19 agosto contro il Frosinone, in trasferta. Gli occhi dei tifosi sono puntati sul nuovo corso della squadra e sull’entusiasmante stagione che si prospetta.