Inizia a entrare nel vivo la programmazione di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana con un protagonista della musica leggera italiana: Michele Zarrillo lunedì 24 al Parco Colonia Montana.

In Dalle “Strade di Roma” a Sanremo arriva per la prima volta al Festival Michele Zarrillo. Sarà l’occasione per scoprire e riscoprire un artista che ad oggi ha venduto oltre quattro milioni di dischi, con una carriera e un repertorio di tanti successi.

Canterà e suonerà piano, chitarra acustica ed elettrica

Non mancheranno le canzoni degli ultimi album che tante soddisfazioni gli hanno regalato. Sul palco del Parco Colonia Montana Zarrillo canterà e suonerà piano, chitarra acustica ed elettrica, affiancato da Roberto Guarino e Andrea Valentini alle chitarre, Andrea Rongioletti alle tastiere.