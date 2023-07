“Quello di Castellammare di Stabia sarà un ospedale bellissimo: sarà un piccolo Monaldi”: a parlare della struttura che sarà realizzata al posto di quelle che furono le Nuove Terme è il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di un evento tenutosi questa mattina presso l’Hotel Poseidon di Torre del Greco. “In queste ore stiamo chiudendo l’accordo con i commissari prefettizi ed il Tribunale”, ha aggiunto il presidente.

L’annuncio di Vincenzo De Luca: “Castellammare avrà un ospedale bellissimo: sarà un piccolo Monaldi”

Un accenno anche all’ospedale unico della costiera sorrentina, che dovrebbe sorgere sul territorio di Sant’Agnello e che è al centro di polemiche in queste ore. “Per anni sono sempre stati d’accordo con l’ospedale unico della costiera, – ha detto De Luca – adesso che è cambiata l’amministrazione a Sant’Agnello ci devono pensare? Stiamo realizzando un ospedale, non una fonderia”.

All’evento di questa mattina, dedicato alla stabilizzazione di oltre 350 dipendenti dell’Asl Napoli 3 Sud, ha partecipato anche il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Giuseppe Russo. De Luca ha anche voluto sottolineare l’importanza di mantenere uno standard di professionalità e merito, ribadendo che la Campania è una regione rigorosa e seria e che il tempo delle “porcherie clientelari” è finito per sempre.

“Queste porcherie non esistono più, oggi si valorizza il valore e il merito”

Rivolgendosi ai primari dell’Asl Napoli 3, ha sottolineato: “Voi siete stati chiamati qui per il vostro merito e la vostra professionalità. È chiaro? Io neanche vi conosco, se dovessi incontrarvi per strada neanche vi riconoscerei. Non ricordo neanche le vostre facce. In altri tempi, prima di diventare primari, eravate obbligati a cercare il protettore politico. Queste porcherie non esistono più, oggi si valorizza il valore e il merito. Punto e basta”.

L’attenzione del governatore verso la valorizzazione del personale e la realizzazione di nuove strutture ospedaliere rappresenta un segnale positivo per il futuro del sistema sanitario regionale. Con il nuovo ospedale delle Terme di Castellammare, la Campania potrà vantare un fiore all’occhiello che contribuirà a migliorare ulteriormente l’assistenza medica offerta ai cittadini.