L’esordio vittorioso delle Azzurre al mondiale

All’esordio nel mondiale che si sta svolgendo in Australia e Nuova Zelanda le Azzurre iniziano con una vittoria contro l’Argentina.

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura delle Azzurre al FIFA Women’s World Cup. Nella partita inaugurale le nostre ragazze hanno battuto per 1 a 0 le argentine grazie a un bellissimo goal di testa siglato da Cristiana Girelli, attaccante della Juventus. Per le giocatrici italiane sono tre punti d’oro che consentono già di poter strappare il pass per il prossimo turno già con un risultato positivo nella prossima gara.

L’esordio delle Azzurre al mondiale: è vittoria contro l’Argentina

Le atlete della Nazionale Femminile partono fin da subito con il piede sull’acceleratore, al 15′ minuto grazie ad Arianna Caruso passiamo in vantaggio, ma l’arbitro annulla il goal a causa di un fuorigioco. Le migliori occasioni del primo tempo sono tutte a tinte azzurre, anche se le argentine tengono molto bene il campo è ingarbugliano le azzurre a centrocampo.

L’opportunità più vantaggiosa capita, però, a noi, con Valentina Giacinti che al 42′ insacca, ma ancora una volta il goal è annullato per fuorigioco. Le argentine ci provano, ma si fanno sopraffare dal nervosismo e nella tensione, difatti saranno quattro le giocatrici della Nazionale albiceleste ammonite. Alla fine il colpo di testa della Girelli (entrata al minuto 83′), ben servita da Lisa Boattin, scavalca Vanina Correa e ci regala i tre punti. La prossima gara con la Svezia sarà già decisiva, sia per il passaggio del turno, sia per il primato nel girone.

Le formazioni

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni (83’ Girelli), Caruso (58’ Greggi), Giugliano; Beccari, Giacinti (74’ Cantore), Bonansea. All. Bertolini

ARGENTINA (4-2-3-1): Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Nunez (77’ Rodriguez), Benitez; Falfan (92’ Ippolito), Banini, Bonsegundo; Larroquete (92’ Gramaglia). All. Portanova

Michele Mercurio