Il film di Barbie è destinato a sbancare i botteghini, sia per la pubblicità massiccia che è stata fatta in queste ultime settimane, sia perché il soggetto – ovviamente – merita. Questa pellicola, poi, può essere la scusa per rivivere le emozioni di un’infanzia oramai lontana, ma attraverso uno sguardo da adulti. Cosa indossare per godersi al meglio questa occasione? L’abbigliamento diventa a sua volta un tramite per celebrare i ricordi, e deve essere curato nel dettaglio.

T-shirt di Barbie nera con scritta rosa

Iniziamo con il capo base, ovvero il grande pilastro del nostro outfit. Una t-shirt Barbie nera con scritta rosa, ideale da indossare tutti i giorni per via della sua comodità e della sua praticità, e perfetta per iniziare a costruire il nostro look a tema. Il nero è il colore dell’eleganza, e il contrasto con il rosa iconico di Barbie aggiungerà un dettaglio davvero particolare, che attirerà lo sguardo, donando anche un tocco di divertimento e di spensieratezza.

Felpa in velluto rosa firmata Barbie

Dopo la maglietta, ecco la felpa in velluto rosa firmata Barbie, ideale anche per le serate estive dove si alza un po’ di brezza e quando le temperature scendono. Anche in questo caso, si tratta di una scelta di stile che strizza l’occhio alla praticità e alla comodità, offrendo una soluzione “all in one”. Il velluto rosa rimanda ai ricordi, ai sogni e alle aspirazioni di un’epoca che fa parte del passato, ma che riviviamo sempre con piacere.

Pantaloni in velluto rosa della tuta firmati Barbie

I pantaloni in velluto rosa rappresentano il perfetto completamento del nostro outfit, anche perché si sposano alla perfezione con la felpa. Ovviamente vincono anche per via della loro morbidezza e della loro comodità, due fattori garantiti come sempre dal velluto. Oltre all’abbinamento cromatico, quindi, potremo sfruttare anche una coerenza in termini di stile difficile da battere. In sintesi, il velluto e il rosa diventano il filo conduttore di un look che può andar bene anche per le uscite pomeridiane, e non solo per gustarsi il film di Barbie al cinema.

I calzini rosa e neri di Barbie

Non dimentichiamoci dei calzini rosa e neri Barbie, ancora una volta perfetti per creare un outfit a tema, comodo e nostalgico al tempo stesso. I calzini rappresentano un dettaglio importante, che richiama i colori del nostro look, ovvero il rosa e il nero, completando così il nostro abbigliamento e regalandogli armonia.

Il cappellino Barbie nero con scritta rosa

Infine, merita di essere citato anche il cappellino Barbie nero con scritta rosa: un accessorio perfettamente in tinta con il nostro outfit, ma anche in grado di aggiungere un tocco di stile e di personalità, per via della sua “semplicità ad alto impatto”!

Questi capi di abbigliamento donna possono essere trovati presso i punti vendita Pepco, una catena famosa per la sua convenienza e per i tanti prodotti disponibili, tra cui la nuova collezione in collaborazione con Barbie. Il consiglio, dunque, è di visitare i nuovi punti vendita di Melito di Napoli (NA) presso il CC Il Molino in via Appia, e di San Marco Evangelista (CE) presso il CC Mobilya Megastore SS 265 Km 26400.