Museo Nazionale di Pietrarsa: in scena per “Binario Rosa” lo spettacolo Cambia Menti

Lo spettacolo Cambia Menti sarà in scena per “Binario Rosa” domenica 30 luglio, nell’Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa.

Lo spettacolo Cambia Menti, scritto e interpretato da Antonella Prisco, accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso i cambiamenti che, nella nostra vita, affrontiamo o qualche volta subiamo. L’entourage di personaggi che sfilano sulla scena raccontano, attraverso piccole disavventure semiserie, le psicosi che siamo costretti a vivere in questi “passaggi di vita” chiamati Cambia Menti… perdere per un attimo l’equilibrio, uscire dalla nostra zona di comfort, richiede coraggio. Infatti, per definizione, ”Cambiare” significa curvare, piegare, girare intorno e indica la possibilità di aggirare volontariamente un ostacolo, ma a volte quell’ostacolo è il cambiamento stesso.

Coinvolto nel gioco scenico il pubblico, vedrà rappresentate le sue paure, quelle che a volte si ha paura di raccontare anche a se stessi, quelle semplici psicosi che non si riescono neppure a dire a voce alta… il gioco è quello, di conoscersi e riconoscersi nell’altro, attraverso i Cambia Menti che la vita ci pone dinanzi ogni giorno.

L’anfiteatro a picco sul mare del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita quattro eventi di teatro e musica, con la direzione artistica di Nicola Le Donne, per il festival artistico “Binario Rosa” ideato da M&N’s. Ad una prima rappresentazione “Femmena ‘e mare” del 16 luglio scorso, che ha raccolto un grande successo di pubblico, fa seguito ora Cambia Menti in scena Domenica 30 luglio prossimo. Ci saranno poi gli ulteriori appuntamenti a settembre, con altri due spettacoli: il 10 settembre, con Mario Autore e Daria D’Amore, “Serao Segreta” di Nicola Le Donne e Mario Autore; il 24 settembre sul palco si esibirà Rosaria De Cicco in “Pompei” di N. Le Donne e F. Nappi, con musiche eseguite dal vivo con Attilio Vona.