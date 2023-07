Rocco Papaleo e Maurizio Lastrico protagonisti della II edizione del “Cilento Fest – Cinema e Borghi”

Rocco Papaleo e Maurizio Lastrico saranno i protagonisti della seconda edizione del “Cilento Fest – Cinema e Borghi”, il festival cinematografico per la promozione del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle aree interne. Perito, un borgo cilentano di mille abitanti a 480 metri sul livello del mare, sul crinale di una collina che domina la vallata del fiume Alento, sarà per quattro giorni il centro del mondo.

Dal 17 al 20 agosto, proiezioni, concerti, spettacoli, mostre, presentazioni di libri, visite guidate, laboratori creativi, iniziative nel segno della dieta mediterranea, dell’artigianato e del turismo rurale. Il Cilento Fest si aprirà il 17 agosto con lo show di Maurizio Lastrico, dal titolo “Lasciate ogni menata, voi che entrate”, spettacolo “sold out” in tutta Italia. L’attore genovese, attraverso il suo linguaggio sperimentale e i suoi celebri endecasillabi danteschi, mescolando il tono alto a quello basso, racconta il mondo.

Quello dei bar, degli oratori delle parrocchie; ma anche i teatri stabili, in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole dell’obbligo e di recitazione, la campagna e la città, gli incidenti quotidiani, il caos che annienta i rari momenti di relax. Il giorno dopo, toccherà a Rocco Papaleo. L’artista lucano presenterà il suo cinema dei borghi con la proiezione dell’ultimo film, “Scordato”, di cui è regista e attore. Papaleo interpreta Orlando, un accordatore di pianoforti che intraprende un viaggio nel passato dopo l’incontro con la fisioterapista Olga, interpretata dalla cantante Giorgia, che gli chiede di vedere una sua foto da giovane per poter risolvere la sua contrattura “emotiva”.

Tra gli appuntamenti, spicca il “Viva Lina”, tributo a Lina Wertmuller, con la partecipazione di Massimo Wertmuller e Yari Gugliucci. L’attore salernitano è celebre per l’interpretazione di Giancarlo Siani nel film “E io ti seguo”, diretto da Maurizio Fiume; di recente, è apparso sul piccolo schermo in “Mina settembre”, interpretando il ruolo dell’avvocato Luigi Abbamondi. Saranno celebrati i 60 anni del film “I Basilischi”, uno tra i tanti capolavori della Wertmuller. Non mancherà un tributo a Massimo Troisi, con la proiezione del film “Laggiù qualcuno mi ama” di Mario Martone e l’incontro con la sceneggiatrice e scrittrice Anna Pavignano, che di Troisi è stata anche la compagna.

In programma anche lo spettacolo musicale “Ciak si ascolta”: il soprano Desire Capaldo e il maestro Gabriele Pezone faranno rivivere la magia delle colonne sonore di Ennio Morricone e dei grandi compositori di musiche per film. Tra le novità di quest’anno il progetto di educazione alimentare “Il cibo dell’anima” e la discoteca all’aperto dopo mezzanotte, nell’area anfiteatro del villaggio Cilento Fest. Grande attesa per conoscere il nome del vincitore del concorso “Cinema e borghi”, per opere coerenti con un cinema legato a storie che si svolgono nei paesi. L’evento è organizzato dalla società di editoria e produzione Iuppiter, con la direzione di Max De Francesco.

