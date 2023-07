“Vesuvio ‘e notte”: dal 30 luglio al 3 settembre escursioni sul vulcano al tramonto

Scoprire il Vesuvio nella sua ora più bella, quella in cui il vulcano incontra le luci del firmamento. E’ la magia di “Vesuvio ‘e notte” manifestazione che da ventuno anni unisce trekking ed enogastronomia, panorami mozzafiato e l’incanto di una notte all’ombra del Gran Cono. Ma anche un evento ecosostenibile che mette al bando la plastica.

Dal 30 luglio al 3 settembre, per sedici serate, torna la manifestazione nata nel 2002 e che ha condotto lungo i tracciati del Vesuvio migliaia di visitatori. Quest’anno sarà possibile inoltrarsi lungo il Sentiero 1 insieme ad Umberto Saetta e alle preziose guide vulcanologiche dell’associazione “I Vesuviani” con i loro racconti di miti e leggende legate alla “muntagna”.

Un’escursione di tre ore tra le bellezze del Parco nazionale che culminerà al tramonto, quando con gli occhi all’insù i partecipanti potranno cercare le luci delle Perseidi e, volgendo lo sguardo dall’alto, potranno ammirare la Valle dell’Inferno, la caldera del Somma-Vesuvio. La passeggiata in totale sicurezza a pochi passi dal cratere condurrà infine all’area panoramica che sovrasta Pompei e la Costiera sorrentina.

A suggellare l’escursione della durata di 3 ore (andata e ritorno), una gustosa aperi-cena a base di vini vesuviani docg e taralli napoletani. I partecipanti dovranno rispettare poche ma importanti regole: portare con sé un bicchiere per la degustazione del vino, una felpa, scarpe da trekking, colazione a sacco, k-way, borraccia e un telo. Zeus abbigliamento sportivo e Azienda vinicola Sorrentino sono gli sponsor.

Sono previste due partenze, alle 19 e alle 19.15 dal Rifugio Imbò di via Vesuvio Ercolano (Piazzale di Quota 1000). Il costo è di 20 euro per i maggiorenni e di 10 euro per i minorenni.