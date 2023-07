A colpi di tutto esaurito prosegue I Nostri Miti 2023, il festival teatrale promosso dall’Ass.ne Vincenzo Ferraro giunto alla quarta edizione sotto la direzione artistica di Felice Panico con la direzione generale di Totò Caprioli ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Pomigliano D’Arco.

“Siamo giunti a metà quarta edizione con la soddisfazione di vedere spettacoli di altissimo livello con nomi che si misurano con la scena internazionale del teatro contemporaneo ed il pubblico che sta recependo bene la nostra offerta culturale riempiendo ogni giovedì la platea del Giardino dei Miti – afferma con soddisfazione l’ideatore del festival e direttore generale Totò Caprioli – questo conferma la bontà della mia scelta di affidare a Felice Panico la direzione artistica, Felice ha saputo interpretare le mie richieste facendo compiere al festival i progressi che avevo auspicato. E non finisce qui – conclude Caprioli – perchè le idee in cantiere sono davvero tante”.

Per il quarto spettacolo in cartellone giovedì 27 luglio Felice Panico sveste i panni di direttore artistico per indossare quelli di regista, autore e attore in “L’Hai Visto Maradona? Trentatre anni fa il (pen)ultimo scudetto del Napoli” spettacolo che lo vede in scena assieme al chitarrista Davide Tammaro.

“La vita è una lotteria. Di notte e di giorno. La vita è una lotteria e allora vai, va.” Inizia così L’hai visto Maradona? Lo spettacolo ha debuttato nella rassegna teatrale curata da Manlio Santanelli Il Teatro cerca casa a gennaio 2022.

Chi era Diego? Come hanno vissuto i tifosi quegli straordinari sette anni del Napoli di Maradona? Prima di Diego in 60 anni solo due Coppe Italia. Con Diego in sette anni (solo sette!) due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, e la Super Coppa di Lega.

Dal suo arrivo al Napoli, 5 luglio dell’84 fino al suo frettoloso addio, 17 marzo del ’91.

I ricordi sono tantissimi. Le vicende sportive e umane del campione e della squadra del cuore si intrecciano alle gioe e al tifo del ragazzino che, proprio in quel periodo, inizia ad appassionarsi e ad amare il calcio.

Lo spettacolo di Felice Panico raggiunge vette comiche pure alternate a riflessioni toccanti ed emotivamente coinvolgenti. La maturità dell’attore ripercorre la spensieratezza dell’infanzia e le grandi gesta del D10S.

La musica intreccia le atmosfere e i ricordi, accompagna ed esalta l’intensità del testo con la chitarra di Davide Tammaro.

Per tutti gli spettacoli del festival ingresso libero fino esaurimento posti.

Inizio spettacoli ore 21,00 – ingresso in sala dalle ore 20,30.