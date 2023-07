Barano e Procida, abusivismi edilizi e tutela delle aree protette: blitz dei carabinieri

La lotta contro l’abusivismo edilizio e la protezione delle aree naturali rappresentano priorità fondamentali per la sicurezza e il benessere delle comunità locali. Nelle pittoresche località di Barano e Procida, l’impegno dei carabinieri della compagnia di Ischia per contrastare tali fenomeni è sempre più evidente. A Procida, i militari hanno collaborato attivamente con il personale dell’ufficio tecnico del comune e dell’Asl Napoli nord per smascherare un’operazione illecita condotta da un 66enne residente del luogo.

Ischia e Procida, abusivismi edilizi e tutela delle aree protette: blitz dei carabinieri

L’uomo, proprietario di un’azienda agricola, ha realizzato abusivamente un varco di accesso, ampliando e sbancando terreni per una superficie complessiva di 65 metri quadrati, oltre a costruire tettoie in lamiere per una superficie di circa 150 metri quadrati e un locale deposito di circa 8 metri quadrati.

1 of 2

Ulteriori verifiche hanno portato alla scoperta di altre opere abusive, sempre all’interno di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. Qui, è stato realizzato un ulteriore varco di accesso, ampliamento e sbancamento di terreno per circa 40 metri quadrati e una tettoia in lamiere zincate di 12 metri quadrati. Tutte le strutture abusive sono state prontamente sequestrate, restituendo al territorio il suo aspetto originario.

Ruolo decisivo nel preservare la bellezza naturale dell’area

Anche a Barano, i carabinieri hanno svolto un ruolo decisivo nel preservare la bellezza naturale dell’area. In collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del comune, hanno denunciato una 49enne del luogo, proprietaria di un terreno situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. Qui, è stata costruita abusivamente una struttura adibita a garage, occupando una superficie di 35 metri quadrati, oltre a pavimentare una zona di 110 metri quadrati. I sigilli sono stati immediatamente apposti, ristabilendo l’equilibrio ecologico di questa zona protetta.

La recente frana che ha colpito la regione ha rafforzato la consapevolezza sull’importanza della tutela delle aree naturali e sulla necessità di preservarle da interventi edilizi illegali. Allo stesso modo, il rischio di incendi rappresenta una minaccia costante per la sicurezza di queste località. I carabinieri della compagnia di Ischia continuano a svolgere un ruolo cruciale nel garantire che le leggi siano rispettate e che le zone protette siano conservate intatte per le generazioni future.