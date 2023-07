Sono 7 i Campioni nazionali alla Cronoscalata 2023 del CSI

Al Santuario del Monte Stella i campioni della Cronoscalata 2023 del CSI sono tre foggiani e quattro campani (7 Campioni nazionali). Il caldo non ha scoraggiato i ciclisti amanti della salita che, nel tragitto che collega i Comuni di Omignano e Sessa Cilento, si sono misurati sabato 22 luglio con le lancette del cronometro nella cronoscalata sul percorso di 10 km lungo la Strada Provinciale 116 (tratto Pagliarole – Sessa Cilento), con pendenza massima dell’8%, dove all’arrivo, oltre ai meritati applausi dei numerosi cittadini presenti, sono stati accolti con un tonificante ristoro.

Il Campionato Nazionale CSI

Il Campionato Nazionale, organizzato in collaborazione tra le Associazioni Cilento Bike Ciclidea e I Love Sessa Cilento, ha registrato la partecipazione di 56 scalatori al via, prevalentemente provenienti da Campania, Lazio, Basilicata e Puglia. Tutti i partecipanti sono stati accolti con un omaggio di benvenuto. Il miglior cronomen tra le categorie del CSI è stato negli M5 Matteo Troiano, che ha tagliato il traguardo in 27’39“36, ad una media di 22,57. Dopo di lui, sono di altri due scalatori foggiani, Massimiliano Belsito e Matteo Notarangelo, i migliori tempi di giornata, rispettivamente fra gli M4 e gli M6. Troiano e Notarangelo, la coppia della Free Bike Foggia, concedono così il bis, dopo aver già tagliato il 2 giugno come primi di categoria anche il traguardo nazionale di Campocatino nel Campionato CSI di Cicloscalata. Anche lo M8 irpino, Mario Vernacchio della Civitas Avellino, porta a casa un’altra maglia tricolore dopo averla indossata dopo aver vinto la prova in linea sulla salita laziale. Due belle soddisfazioni anche per la società locale campana, la Asd Cilento, con Yofran Labrador e Antonio Labruna laureatisi campioni M2 e M3.

7 Campioni nazionali alla Cronoscalata 2023 del CSI

La cerimonia di premiazione, dove i 7 campioni di categoria han potuto indossare la maglia tricolore scudettata con i colori del CSI, si è tenuta in Piazza Pompeo Lebano alla presenza del Consigliere Laura Matteo, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, e del responsabile della Commissione Tecnica Nazionale di Ciclismo del Csi, Biagio Nicola Saccoccio, che ha portato i saluti della Presidenza Nazionale e Regionale CSI.

M2: Yofran LABRADOR, ASD Cilento Bike Ciclidea – Team Convergenze SA

M3: Antonio LABRUNA, ASD Cilento Bike Ciclidea – Team Convergenze SA

M4: Massimiliano BELSITO, GS Cicogna Cerignola FG

M5: Matteo TROIANO, ASD Free Bike Team Foggia FG

M6: Matteo NOTARANGELO, ASD Free Bike Team Foggia FG

M7: Andrea D’ANNA, GS Amoruso CE

M8: Mario VERNACCHIO, AS Civitas AV

Ricordiamo che il CSI – Centro Sportivo Italiano è un Ente di Promozione Sportiva ed Associazione di Promozione Sociale, riconosciuta dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).