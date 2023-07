Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato Giuseppe Del Prete, 45enne napoletano in esecuzione di ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

E’ stato un agente del commissariato Decumani di Napoli, in vacanza a Ischia, a riconoscere nei pressi del Porto di Forio il boss latitante ora arrestato. Il poliziotto si è subito attivato consentendo in poco tempo di far scattare il blitz durante il quale Del Prete, elemento di spicco del clan Mazzarella, è stato bloccato.

L’intuito dell’agente, considerata la lunga esperienza acquisita nel campo investigativo, ha trovato positivo riscontro, poiché, dopo averlo visto meglio, ha constatato che si trattava proprio del soggetto da tempo ricercato, il quale, in compagnia di una donna, stava salendo a bordo in un taxi.

In quei frangenti, il poliziotto è salito a bordo della propria auto e senza mai perdere di vista il ricercato ha richiesto il supporto dei colleghi del Commissariato di Ischia che, grazie alle indicazioni fornite dal collega e alle serrate ricerche effettuate tra i vari locali che l’uomo avrebbe potuto raggiungere a bordo del taxi, lo hanno rintracciato mentre si trovava a tavola in un noto ristorante in via Borbonica, nella zona collinare di Forio d’Ischia, e lo hanno arrestato.

Del Prete, che deve scontare sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole di reati legati agli stupefacenti, commessi a Napoli nel 2006, è stato condotto nei locali del Commissariato di via delle Terme. Poco dopo all’esterno è arrivato un gruppo di amici e parenti. Il boss è stato trasferito successivamente a Poggioreale dove dovrà scontare la pena comminatagli