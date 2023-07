L’oceanografo Arturo De Alteris rappresentate di Sant'Agnello per l'APM Punta Campanella

Con la nota n°14102 del 24/07/2023 il Sindaco Antonino Coppola ha infatti affidato ufficialmente il ruolo di delegato territoriale. «Arturo De Alteris è un punto di riferimento per le sue conoscenze in tema marino ed ambientale – dichiara il Primo Cittadino – frutto di esperienza e viaggi in tutto il mondo. Ma non solo. C’è in lui una passione profonda verso la nostra terra, una passione che si traduce in impegno concreto e idee per custodirla al meglio. Da parte mia e dell’Amministrazione auguri di buon lavoro».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore del Parco Marino Lucio De Maio: «Sono contento della scelta fatta dal Comune di Sant’Agnello non solo per il professionista, ma anche per la persona – commenta il Direttore – Ad Arturo mi legano, oltre alla stima sul piano lavorativo e l’amore per il mare, anche ricordi d’infanzia in comune e percorsi universitari affini. Ci attende, senz’ombra di dubbio, una bella collaborazione».

Arturo De Alteris, santanellese, oceanografo, specializzato come analista di impatto ambientale sul progetto V.I.A., collabora dal 1994 con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie con particolare esperienza in mare nella gestione di campagne idrologiche (sonde multiparametriche, correntometri, ondametri, etc.) e progetti nazionali ed internazionali su navi italiane ed estere con il Progetto Nazionale Italia Antartide. Ha avuto incarichi in ambito comunale e provinciale, come consigliere e assessore con deleghe specifiche all’ambiente, parchi marini, oasi terrestre e gestioni ambientali, e nel settore didattico sia in campo universitario come assistente tecnico per i corsi di misure oceanografiche e meteorologiche, sia nelle scuole superiori come docente di matematica e nella formazione di personale tecnico scientifico per corsi IFTS. «Lavorare con le nuove generazioni è il punto di partenza fondamentale per proteggere l’ambiente – commenta il neo rappresentante del Comune di Sant’Agnello Arturo De Alteris – Il Parco Marino di Punta Campanella fornisce da questo punto di vista una grande opportunità per insegnare ai cittadini di ogni età come custodire la nostra terra e per mettere in campo tutte le competenze, le risorse, le idee e la cura necessarie a renderla ogni giorno migliore. Ringrazio il Sindaco Antonino Coppola, per la fiducia e l’incarico, ed ogni componente del Parco Marino, in primis il Direttore Lucio De Maio, per il percorso, appassionante e costruttivo, che faremo insieme».