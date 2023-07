Le aree protette e le riserve naturali presenti nello Stivale tutelano un enorme patrimonio boschivo e salvaguardano la straordinaria biodiversità della penisola italiana. Parliamo di territori ricchi di bellezze naturali ed artistiche, paesaggi spettacolari, montagne, fiumi, laghi e coste: questo e tanto altro è ciò che ti aspetta durante un soggiorno presso uno dei numerosi parchi nazionali italiani. Quelli da visitare a tutti i costi? Scopriamoli insieme.

I parchi dell’Abruzzo

L'Abruzzo ospita ben tre parchi nazionali e un parco regionale. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è quello più antico d'Italia. Istituito nel 1923, comprende 25 comuni e tutela specie animali rare quali l'orso marsicano, il lupo, il camoscio appenninico e l'aquila reale. Il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga è ricco di cascate, altopiani, creste vertiginose e impressionanti pareti rocciose come quelle del Corno Grande, la vetta più alta dell'Appennino.

I parchi campani

La varietà paesaggistica della regione Campania ha pochi eguali: le pinete e i terreni vulcanici del Vesuvio, le spiagge paradisiache del Parco del Cilento, i borghi unici del Parco Regionale dei Monti Lattari, le foreste di faggi e i laghi carsici del Parco del Matese. Un viaggio in Campania è l’occasione ideale per scoprire località estremamente diverse le une dalle altre, ma tutte incredibilmente suggestive!

Il Parco nazionale delle Cinque Terre

Questa meravigliosa riserva abbraccia una delle zone più visitate e affascinanti d’Italia. I borghi colorati a picco sul mare offrono un contrasto eccezionale con la costa frastagliata. A collegare i paesi l’uno con l’altro figurano alcuni sentieri che si inerpicano lungo le scogliere, attraversando prati e boschi. Da non perdere Vernazza, Manarola, Riomaggiore, Corniglia e Monteroso, i cinque borghi che hanno dato il nome al parco.

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso

Nato come riserva di caccia del re, il Parco Nazionale del Gran Paradiso è tra i più antichi d’Italia, istituito per proteggere lo stambecco alpino, simbolo di questi luoghi. Il parco prende il nome dal massiccio del Gran Paradiso, situato nelle Alpi Graie, al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta. Da visitare assolutamente la valle Orco e il Santuario di Sant’Anna dei Meinardi, Ceresole Reale, Ribordone, la valle e il borgo di Cogne.

Le Dolomiti

È difficile stabilire quale sia la catena montuosa più bella del mondo, ma le Dolomiti hanno davvero tanto da offrire. Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è uno scrigno di sorprese incredibili, ricco com’è di una biodiversità straordinaria, altipiani meravigliosi e boschi a perdita d’occhio. Lo stesso si può dire del Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, che comprende montagne mitiche come il Monte Cristallo, Cima Fanes, le Tofane, la Croda Rossa e Col Bechei.

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano abbraccia un tratto di mare esteso per oltre 600 km², tra Livorno e il promontorio dell'Argentario. Include sette diverse isole: Elba, Capraia, Giglio, Giannutri, Pianosa, Gorgona e Montecristo. La bellezza dei luoghi è notevole, tra falesie a picco sul mare, grotte, calette e boschi profumatissimi.