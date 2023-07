Al Teatro Grande di Pompei la favola contemporanea del Maestro Sergio Cirillo

Stay in Pompeii, continua con gli spettacoli voluti dall’amministrazione comunale e si trasferisce al Teatro Grande di Pompei che sarà la location d’eccezione, in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei, per “Lo Spartito Magico“, opera del Maestro Sergio Cirillo, originario di Trecase e autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli.

Nasce, quindi, da un’idea e dalla scrittura di Sergio Cirillo e dalla composizione musicale creata dal Maestro Maurizio Pica lo spettacolo che venerdì 28 luglio renderà ancora più “magico” il sito archeologico tra i più famosi al mondo.

La vicenda si svolge in un’epoca non definita, in un’atmosfera gotica. La Napoli rappresentata è un luogo di magia, scenario di sgomento e sonnolenza a causa di un malefico sortilegio lanciato dal mago Meloneo per un amore non corrisposto. Lo spettacolo diventa così una favola contemporanea. Facendo capolino ai classici shakespeariani, il racconto si muove, accompagnato dal coro, tra amori attesi e amori mancati, tra buoni e cattivi, tra promesse e sospiri.

Al centro della storia una metafora che si insinua sul conflitto della tradizione e della modernità, sul concetto che da sempre affligge tra ciò che rappresenta l’eterno, l’inviolabile, l’arte che parla alle emozioni e ciò che invece è effettistico e consumistico.

Lo spettatore godrà del canto e delle musiche di questa favola che vede, nella messa in scena, una linea registica non naturalistica ma evocativa, sfruttando l’atmosfera magica del surreale drammaturgico e lo scenario naturale del Teatro Grande del Sito Archeologico.

In scena, in ordine di apparizione: Franco Castiglia, Miriam Ciccotti, Gianni Conte, Adriano Di Domenico, Emanuela Loffredo, Francesco Malapena, Matteo Mauriello. Con la partecipazione di Rossella Pugliese.

Regia e progetto Luci di Nadia Baldi; Direzione Musicale del Maestro Pica. Il racconto sarà accompagnato dal Coro “Arte Musica” diretto dal Maestro Giancarlo Amorelli.

Le scene sono di Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarrone, i costumi Giuseppe Avallone. Musician Programmer Giorgio Savarese; light design di Gianluca Sacco; Sound design di Daniele Chessa. Effetti speciali a cura di Enzo Guida. Aiuto regia Antonella Ippolito, Direttore di scena Errico Quagliozzi, Datore luci Antonio Minichino, Fonico di palco Luca Iovino. Assistente al trucco Martina Bottiglieri, Direttore organizzativo Simona Di Nardo.

Service Emmedue, Realizzazione Audio Maurizio Pica – R. Minale – Giorgio Savarese,

Produzione Teatro Segreto srl.

“La rassegna di eventi dal tenore internazionale – ha evidenziato in sede di presentazione del cartellone il Sindaco Carmine Lo Sapio – intende promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio archeologico della nostra città, basata sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica per accrescere il benessere economico e rilanciare così, su basi nuove, la leadership di Pompei sul mercato turistico internazionale”.

“Il Teatro grande di sera è scenario suggestivo di eventi, rassegne e concerti di grandi artisti – aveva aggiunto il Direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel – ma vogliamo che sia soprattutto un’occasione per vivere a 360 gradi l’esperienza nel sito di Pompei e non solo. Il senso di una rassegna di appuntamenti al Parco è quello di offrire la possibilità alle persone del territorio di vivere il patrimonio e ai turisti di prolungare la permanenza nella città”.