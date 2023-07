Nella lotta contro il traffico di droga, i carabinieri effettuato un blitz a Castello di Cisterna, focalizzandosi in particolare sul complesso di edilizia popolare “Cistrernina” situato in via Leopardi. Durante una serie di perquisizioni domiciliari e nelle aree comuni, è stato rinvenuto un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti.

Blitz antidroga dei carabinieri a Castello di Cisterna, sequestri e perquisizioni

L’elemento più significativo del sequestro è stato scoperto all’interno di un’intercapedine della scala condominiale, al 4° piano, dove i carabinieri hanno trovato una busta sottovuoto contenente ben 160 grammi di cocaina. Accanto alla cocaina, sono stati scoperti anche 120 dosi pronte per la vendita al dettaglio della stessa sostanza, 790 dosi di crack e 16 dosi di hashish. Complessivamente, il sequestro ha raggiunto quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti e 926 dosi pronte per essere commercializzate illecitamente.

Rinvenute dosi di cocaina e hashish

I carabinieri hanno sottolineato che i controlli non si fermeranno qui e che continueranno a intensificare le operazioni nei prossimi giorni. Il loro obiettivo è combattere senza tregua il fenomeno del traffico di droga.