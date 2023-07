Castellammare, addio al professore Ugo Mario Criscuolo: malore durante la vacanza in Sardegna

Il caldo killer uccide Ugo Mario Criscuolo, 79enne docente di greco in pensione dopo una lunga carriera all’Università “Federico II” di Napoli. Il professore era partito dalla sua Castellammare di Stabia con la famiglia, per trascorrere un periodo di vacanza in Sardegna. Proprio qui si è consumata la tragedia. Criscuolo si è sentito male sulla spiaggia, secondo i medici a causa delle temperature troppo elevate con picchi addirittura di 48 gradi sull’isola. E proprio il caldo, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere alla base del malore che ha stroncato la vita di Criscuolo.

Tutto è accaduto lunedì sera intorno alle 20 a Geremeas, una spiaggia nel territorio di Maracalagonis, nella costa sud orientale della Sardegna. Il docente di greco si trovava da qualche giorno in vacanza sull’isola. Si è sentito male mentre era steso in spiaggia. Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri bagnanti e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 79enne ma non c’è stato nulla da fare. Ugo Criscuolo alloggiava in una struttura turistica della costa sarda. L’allarme è stato dato dai familiari e da altri bagnanti.

Inutile l’arrivo di un’ambulanza del 118, gli operatori non sono riusciti a salvare la vita all’uomo. Sul posto anche i carabinieri di Maracalagonis: il magistrato ha disposto la rimozione della salma, restituita subito alla famiglia per i funerali che si terranno a Castellammare di Stabia. La notizia si è subito diffusa nella città stabiese, dove il docente viveva ed era stimato e voluto bene da tutti. L’annuncio della morte del 79enne è stato dato dall’associazione “Certamen Plinianum”, di cui Criscuolo era stato fondatore.

Dopo aver insegnato nelle università di Macerata, Palermo, Genova e Messina, Ugo Criscuolo – nato il 24 maggio 1944 – è stato professore ordinario di letteratura greca nella Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Napoli, dove ha ricoperto anche l’incarico di direttore del Dipartimento di Filologia Classica ‘Francesco Arnaldi’. Si tratta del terzo caso di morte dovuta a improvviso malore nella giornata di ieri in Sardegna, interessata dall’ennesima ondata di caldo con temperature ben oltre i 40 gradi e picchi di 48°: le altre due vittime a Baunei, in Ogliastra, e a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari.