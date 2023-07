Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che sono state definite le modalità di pagamento (per i dipendenti pubblici) relative all’incremento taglio del cuneo fiscale. Gli aumenti in busta paga derivano dalla riduzione del costo del lavoro per il periodo che va da luglio a dicembre 2023.

I pagamenti saranno gestiti attraverso il sistema NoiPA, la piattaforma, che viene utilizzata per la gestione del personale della Pubblica Amministrazione e che è stata realizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, erogherà gli aumenti – già previsti dal decreto lavoro – a partire dal mese di agosto 2023.

Il (Dl lavoro) decreto legge n. 48 del 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso maggio, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“, che è stato convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevede per il periodo luglio-dicembre 2023 – chiarisce il MEF – “l’innalzamento del cuneo fiscale fino al 6% per le retribuzioni mensili lordo dipendente inferiori a 2.692 euro e fino al 7% per quelle inferiori a 1.923 euro mensili lordo dipendente”.

Il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali specifica che l’esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori ha una riduzione della aliquota contributiva del 6% a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui senza incidenza sulla tredicesima (la legge di Bilancio 2023 ne prevede il 2%). Spiega ancora il Ministero del Lavoro che “resta applicabile l’ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa al 7%)”.

I dipendenti pubblici che beneficeranno del taglio del cuneo fiscale