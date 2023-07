Pusher arrestato dopo spericolato inseguimento tra le terrazze di Scampia

Nel corso di un servizio a largo raggio per il contrasto allo spaccio di droga a Scampia, i Carabinieri hanno individuato, in via Peppino Impastato, lotto K, scala B, un pusher in azione mentre cede due dosi di cocaina ad un cliente.

I militari sono intervenuti intimandogli di fermarsi, ma l’uomo, Raffaele Iadonisi, 30enne già noto alle forze dell’ordine, non si è arreso.

E’ iniziato così un inseguimento quanto mai pericoloso. L’uomo ha cominciato a correre tra le terrazze condominiali con i militari alle costole. Pochi minuti ma conditi da urla e concitazione con l’uomo che nel fuggire getta tutta la droga che può. Catturato, il 32enne viene arrestato. La droga gettata è stata recuperata dai militari: 14 grammi di cocaina.

La persona arrestata viene accompagnata in caserma ma i carabinieri tornano nell’area dove è partito l’inseguimento. Rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, 100 grammi di hashish e materiale per tagliare e pesare la sostanza stupefacente. L’arrestato, che dovrà rispondere di spaccio e detenzione di droga, è in attesa di giudizio.