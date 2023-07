Nell’Alto Sele, tra le province di Salerno e Avellino, un terremoto di magnitudo 3.6 ha scosso l’area alle 10.20 di questa mattina. La sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha localizzato l’epicentro a soli 3 km a sud del centro abitato di Laviano, in provincia di Salerno, e ad una profondità di 15 km. La città di Salerno ha avvertito lievemente la scossa.

Trema l’Alto Sele tra Salerno ed Avellino: registrato un terremoto di magnitudo 3.6 a Laviano

Nonostante l’intensità del terremoto, le prime informazioni rassicurano riguardo a eventuali danni a persone o cose. Al momento, non sono stati segnalati danneggiamenti, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

I residenti della zona hanno avvertito la scossa

Il terremoto ha comunque destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno avvertito la scossa con lieve intensità. Le autorità locali e gli esperti del settore stanno lavorando incessantemente per fornire aggiornamenti tempestivi sulla situazione e per assicurarsi che tutte le misure necessarie vengano prese per garantire la sicurezza della comunità. Raccomandazioni e linee guida vengono costantemente fornite per educare i cittadini su come comportarsi in caso di terremoto e come proteggere se stessi e le proprie proprietà.