La UISP Volley Ercolano soffre la carenza di strutture e supporti economici: lanciata raccolta fondi online per sopravvivere. E’ la stessa società sportiva infatti a pubblicare direttamente dalla pagina Facebook ufficiale spiegando che “questa raccolta fondi nasce dal supporto e dalla vicinanza” che hanno ricevuto, come associazione sportiva e come persone, “dopo aver reso pubblica la situazione” in cui verte l’organizzazione.

“La mancanza di campi da gioco, palestre e impianti sportivi limita le opportunità di allenamento e di svolgimento delle attività, mettendo a rischio il lavoro di tanti anni. Con questa campagna offriamo a tutti la possibilità di diventare artefici della sopravvivenza di questa sana realtà”.

“Negli ultimi quarant’anni – si legge sulla piattaforma GoFundMe – la UISP VOLLEY Ercolano ha ricoperto un ruolo unico nella nostra comunità, offrendo un punto di aggregazione, formazione e crescita per ragazzi, atleti e famiglie… Tuttavia – aggiungono gli organizzatori della raccolta – la carenza di strutture sportive e la mancanza di supporti istituzionali e privati, sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di questa preziosa realtà”.

“Attraverso il potere dello sport, del sano agonismo – raccontano – abbiamo offerto un ambiente sicuro e sano in cui i nostri ragazzi possono impegnarsi in attività strutturate e costruttive, apprendendo l’importanza del gruppo, dello stare insieme, dell’aggregazione inclusiva”.

UISP Volley Ercolano, carenza di strutture e supporti economici: raccolta fondi online per sopravvivere

“La raccolta – scrivono – sarà destinata alla copertura delle spese necessarie alla partecipazione alle attività federali (FIPAV), alle spese di gestione e fitto impianti, garantendo un ambiente sicuro e funzionale per i nostri atleti, per garantirci l’assistenza e la guida di istruttori titolati… In generale il nostro obiettivo è evitare di disperdere i sacrifici di anni, investendo nel futuro dei nostri giovani atleti per una comunità ancora più forte e coesa”. Sono stati raccolti intanto 2.800 euro. Si può aiutare la Uisp Volley Ercolano cliccando al link: https://gf.me/v/c/gfm/aiutaci- a-giocare-un-altro-set