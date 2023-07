“Non è che il Sindaco, la sua maggioranza e la neo Ragioniera stiano pensando di dichiarare il dissesto finanziario?” E’ la domanda che il consigliere di minoranza, anzi meglio, di opposizione, Lino Donato si fa in una comunicazione inviataci in questi giorni.

Donato specifica questo suo dubbio sottolineando che “Nonostante il sollecito della Prefettura di Napoli, la quale chiedeva di conoscere le data del Consiglio Comunale dove si discuterà “l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2022” e la data dell’atto deliberativo di Giunta con il quale sarebbe stato approvatolo schema di bilancio previsionale e pluriennale 2023/2025, ad oggi l’amministrazione Di Costanzo non ha ancora fissato alcuna data”.

Una prospettiva devastante per il futuro di Volla, come appunto ha dichiarato il componente del civico consesso, che rivolgendosi a sindaco e maggioranza ha aggiunto: “Invece di pensare al dissesto e mandare un intero paese al collasso ancor più di come lo avete già mandato, prendetevi la responsabilità di dichiarare la vostra incapacità nell’approvare entrambi gli atti di bilancio e dimettetevi”.

Il consigliere Donato spiega che l’eventuale dichiarazione di “fallimento” del Comune porterebbe al mantenimento di poltrona e stipendio, “ancora per un bel po’” per coloro che ritiene responsabili di un fallimento politico ed amministrativo annunciato e purtroppo sotto gli occhi di tutta la città.

La comunicazione di Lino donato ci conclude con un monito: “Ricordando a chiunque appoggi questa scelta, che diventerà complice e se vi sono chiare ed attendibili responsabilità da parte dell’amministrazione stessa saranno tutti incandidabili per i prossimi 10 anni e responsabili personalmente con i propri patrimoni mobiliari ed immobiliari. Dimettetevi – chiude Donato – per il bene del nostro territorio, avete fallito!”

Pasquale Cirillo jr.