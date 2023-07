Napoli, Pasticceria Poppella: manomissione contatori, denunciato per furto di energia il titolare

Furto di energia nella rinomata pasticceria Poppella, situata nel cuore del Rione Sanità a Napoli. Scoperta, a seguito di controlli, una manomissione dei contatori e del lettore di potenza all’interno del laboratorio e del punto vendita dell’attività.

Conosciuta per la sua deliziosa creazione, il “Fiocco di neve“, il locale ha guadagnato negli ultimi anni una straordinaria popolarità nel panorama dolciario napoletano.

Il 48enne titolare dell’attività è stato denunciato per furto aggravato dai Carabinieri della stazione Napoli Stella. L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato dal personale dell’Enel, che aveva effettuato un controllo nel laboratorio di pasticceria sito in via Mario Pagano. Durante gli accertamenti, è emersa la manipolazione dei contatori e del lettore di potenza, sollevando sospetti sul corretto funzionamento dell’impianto elettrico.

In seguito a questa scoperta, i controlli sono stati estesi anche al punto vendita principale dell’azienda Poppella, situato in via Arena della Sanità, dove appena un paio di giorni fa si era recato anche l’attore Robert De Niro, in vacanza tra Napoli e costiera sorrentina proprio in questi giorni. I tecnici dell’Enel hanno constatato le medesime irregolarità presenti nel laboratorio.

Terminati i controlli, i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia del titolare dell’attività commerciale, il quale dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.

Negli anni passati, oltre che per il tanto apprezzato dolce, amato da tutti i napoletani, oltre che da tanti personaggi della cultura, dello spettacolo e della politica che negli anni non hanno mancato una tappa presso la rinomata pasticceria Poppella, Ciro Scognamillo era assurto agli onori della cronaca per essersi opposto al racket, continuando con la sua dolce attività, dopo la stesa che ebbe per obiettivo le vetrine dell’attività nel febbraio del 2017. Oggi, dopo tanti riconoscimenti e premi, la brutta tegola dell’irregolarità riscontrata sui contatori dell’energia elettrica.

Restano ora da stabilire le conseguenze legali e commerciali di tale vicenda, che potrebbero avere rilevanti impatti sulla celebre pasticceria.