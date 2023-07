Terrore a Castellammare di Stabia dove gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un uomo di 42 anni, con l’accusa di stalking, violenza sessuale e lesioni personali. La vittima è una donna di 53 anni, con la quale l’uomo aveva una relazione sentimentale.

Castellammare, costringe l’ex ad avere rapporti sessuali: arrestato 42enne

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe costretto la donna ad avere rapporti sessuali non consensuali, ignorando la sua contrarietà e minacciandola di gravi conseguenze qualora si fosse opposta. La paura e il terrore inflitti dalla costante minaccia di violenza avrebbero costretto la donna a subire le volontà del suo aguzzino, soffrendo in silenzio e nella solitudine della sua angoscia.

Ma la violenza non si esauriva nel piano sessuale. L’uomo avrebbe manifestato un profondo stato di gelosia e possessività, conducendo ad atti di violenza fisica contro la sua compagna. Schiaffi e calci al volto sono diventati una tragica realtà quotidiana per la donna, portandola a vivere in uno stato costante di ansia e paura per la propria incolumità.

Minacce di morte in caso di rifiuto

La situazione è diventata insostenibile per la vittima, tanto da costringerla a lasciare la loro abitazione, in un tentativo disperato di mettersi in salvo dalla spirale di abusi e terrore. Solo dopo aver trovato la forza di denunciare l’orrore che stava subendo, le indagini sono state avviate e hanno portato all’emissione di un’ordinanza di arresto dal giudice del tribunale di Torre Annunziata.

L’arresto dell’uomo e il suo confinamento agli arresti domiciliari rappresentano un passo importante per garantire la sicurezza e la protezione della vittima. Tuttavia, questa dolorosa vicenda mette in luce ancora una volta l’importanza di sensibilizzare e combattere il problema della violenza domestica, che continua a essere una triste realtà per molte persone nel nostro Paese e nel mondo intero.