La Givova Scafati ha rinnovato l’accordo contrattuale con l’atleta statunitense, naturalizzato polacco, David Kyle Logan. Il cestista, soprannominato il “professore”, vestirà i colori gialloblù anche per la stagione agonistica 2023/2024 in serie A.

Carriera di David Logan

Ha avuto una brillante carriera da professionista in giro per i principali campionati europei (tra Polonia, Israele, Spagna, Grecia, Germania. Lituania e Francia), nei quali ha indossato casacche prestigiose (come Prokom Gdynia, Saski Baskonia, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Alba Berlino) e calcato celebri parquet. Ma è in Italia che si è distinto in particolar modo per qualità e numeri, soprattutto nelle fila dell’Universo Treviso, con cui ha ottenuto una promozione in serie A e vinto una Coppa Italia LNP (aggiudicandosi il titolo di MVP della competizione), e della Dinamo Sassari, con cui ha invece vinto uno scudetto, una Supercoppa ed una Coppa Italia (guadagnandosi il titolo di MVP della competizione).

Arrivato nell’Agro ad ottobre scorso, a campionato già iniziato, l’ormai quarantenne cestista non ha mostrato alcun segno del decorso del tempo, confermandosi un atleta straordinario, i cui numeri (18,4 punti di media e il 40,9% da tre) hanno costituito uno dei fattori fondamentali per il raggiungimento della salvezza della Givova Scafati in massima serie. Nelle ultime tre decisive giornate del campionato, poi, il “professore” ha guidato i gialloblù alle due fondamentali vittorie su Verona in trasferta (31 punti, con 9 su 12 da tre alla terzultima giornata) e su Brescia al PalaMangano (30 punti, con 7 su 10 da tre e 7 su 7 ai liberi all’ultima giornata).

David Logan resta in gialloblù: la Givova Scafati ha rinnovato l’accordo contrattuale

L’esperienza scafatese si è rivelata così positiva che il calore del pubblico di casa, le attenzioni e le premure di coach Sacripanti, nonché le lusinghe e l’interesse mostrato dalla proprietà e dalla dirigenza gialloblù hanno colpito nel segno, inducendolo a desistere almeno per il momento dalla volontà di abbandonare l’attività agonistica, rinviando di almeno un anno tale decisione. Di talché, al prossimo raduno della squadra, tra i convocati della Givova Scafati 2023/2024 ci sarà anche il “professore” David Logan.

Le parole del responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi

«David Logan è la ciliegina sulla torta che completa a perfezione il mix di atleti esperti e giovani nell’allestimento del roster per il prossimo campionato di serie A. C’è stato un lungo corteggiamento, ma alla fine la voglia di competere ad alto livello di un campione come David ha avuto la meglio e l’ha condotto di nuovo tra le nostre fila. Non vediamo l’ora di ricominciare e dimostrare di essere pronti fin da subito a competere contro chiunque».