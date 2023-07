Poste Italiane comunica che oggi 27 luglio 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Senso civico” dedicati alla Salvaguardia dei diritti e delle libertà, con sovraprezzo per i profughi dell’Ucraina: le chiese di Kiev, il teatro di Mariupol, la piazza di Leopoli, il porto di Odessa, relativi al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,30€ per ciascun francobollo.

Tiratura: quattrocentomilacinque esemplari per ciascun francobollo

Fogli da quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Katerina Lypovka per il francobollo dedicato alle Chiese di Kiev; Serhiy Smetankin, per il francobollo dedicato al Teatro di Mariupol; Yuriy Bandera, per il francobollo dedicato alla Piazza di Leopoli; Sviatoslav Skorobogatov, per il francobollo dedicato al porto di Odessa.

Le vignette riproducono, ognuna un dipinto che ha partecipato al concorso “UKRAINIAN ARTIST FOR ITALIAN STAMP” organizzato dal Ministero della Cultura e della Politica dell’Informazione dell’Ucraina e precisamente:

Chiese di Kiev – Space of Possibilities di Katerina Lypovka;

Teatro di Mariupol – Mariupol Drama Theatre di Serhiy Smetankin

Piazza di Leopoli- Sunset in Lviv di Yuriy Bandera;

Porto di Odessa – Spring Harbor di Sviatoslav Skorobogatov.

In alto a destra, è presente una banda orizzontale con i colori della bandiera dell’Ucraina a delimitare la scritta “UCRAINA”.

Completano il francobollo le legende “CHIESE DI KYIV”, “TEATRO DI MARIUPOL”, “ PIAZZA DI LVIV”, “PORTO DI ODESA” la scritta “ITALIA”, + “€ 3,75 PER I PROFUGHI DELL’UCRAINA” e l’indicazione tariffaria “ “B zona 1”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia di Roma.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica in formato A4 a due ante, contenente i quattro francobolli e il bollettino illustrativo, al prezzo di 25€ (10€ + 15€ per sovraprezzo).