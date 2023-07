Un percorso di 5 giorni che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, grazie al quale i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il sistema di Protezione Civile, i rischi del territorio ed i comportamenti utili da adottare per la propria tutela, per la comunità e per l’ambiente.

È stato emanato l’avviso pubblico per partecipare al Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile 2023”, destinato a 20 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni compiuti, residenti nel Comune di Gragnano. Un progetto formativo totalmente gratuito che porterà ad accrescere nei ragazzi la conoscenza del Piano comunale di Protezione Civile e di temi importanti in termini di prevenzione anche grazie alla presenza di componenti operative del Servizio nazionale di Protezione civile (Vigili del Fuoco, Comune, Carabinieri, Polizia Municipale) e altre organizzazioni a supporto con attività parallele (comunicazione, orientamento nello spazio, montaggio tenda ministeriale, rispetto dell’ambiente e tutela della flora e fauna del territorio).

“Il Gruppo Comune Volontari di Protezione Civile Atena del Comune di Gragnano è rientrato tra i 34 beneficiari del finanziamento previsto da un bando regionale per il Campo Scuola che sarà realizzato presso la sede operativa di via Petrelloni 1. Un risultato straordinario che conferma la bontà dei progetti messi in campo dalla nostra Amministrazione comunale e del lavoro svolto quotidianamente dal nostro Gruppo di Protezione Civile”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano.

“Il finanziamento ottenuto ci ha consentito di attivare un progetto destinato ai più piccoli, che potranno così immergersi nel mondo della Protezione Civile, pernottando al campo allestito con tende ed effettuando attività ludiche e formative in forma totalmente gratuita. – prosegue il sindaco D’Auria – Un progetto che consentirà a tanti ragazzi di sviluppare il proprio talento e avvicinarsi ad un mondo affascinante nell’ambito di un percorso durante il quale saranno seguiti costantemente dai nostri volontari di Protezione Civile Atena, mirabile esempio di impegno, abnegazione e passione che infondono nel loro lavoro quotidiano”.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è il 10 agosto 2023. La domanda va presentata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Gragnano in via Vittorio Veneto 15, oppure tramite pec al seguente indirizzo: protezionecivile@pec.comune.gragnano.na.it