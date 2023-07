Doppio appuntamento con la musica, il 2 agosto, alle ore 21, al chiostro di San Francesco, a Sorrento. Protagonista della serata sarà Diego Moreno con “Canzoni di Buongusto”, un progetto dedicato all’indimenticabile crooner italiano con il quale l’artista argentino ha collaborato per oltre 15 anni, come chitarrista, arrangiatore e traduttore in spagnolo delle sue canzoni.

Per l’occasione “El Moreno” sarà affiancato da Domenico Guastafierro al flauto, Giorgio Savarese al pianoforte e programmazioni e Davide Ferrante alle percussioni.

Nel corso della serata sarà presentato e consegnato al Comune di Sorrento il video “Mar del Plata Torna a Surriento”, un progetto ideato e diretto dallo stesso Moreno, che lo ha anche prodotto, insieme alla Arilu Music, con la regia di Davide Aronica e con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia.

Un modo per mantenere sempre vivo il gemellaggio fra Sorrento e Mar del Plata, grazie a questo video musicale registrato fra le due terre, con un brano che è un unicum, una rivisitazione in chiave tango della celebre “Torna a Surriento” eseguito dall’Orchestra MarDelTango della Città di Mar del Plata, diretta da Martín Cabello.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.