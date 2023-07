Pomigliano D’Arco: approvati equilibri di bilancio

“Gli equilibri approvati oggi in consiglio comunale rappresentano una manovra consistente, di circa 4 milioni di euro, frutto di uno straordinario lavoro di squadra messo in campo tra Giunta e forze politiche presenti in consiglio.

Da oggi possiamo programmare il rilancio di settori strategici per la nostra città, grazie ai fondi destinati all’ambiente, alla cultura, alla sicurezza ed al welfare”.

È quanto dichiarato in una nota da Mattia De Cicco, assessore al “Bilancio, Partecipate, Finanza, Programmazione, Pnrr” del Comune di Pomigliano d’Arco.

“3,4 milioni circa, finanzieranno la spesa per investimenti, attraverso entrate in conto capitale, fondi relativi al PNRR ed alle politiche sociali, mentre quasi 659 mila euro sono stati stanziati per la spesa corrente.

È un bilancio in perfetto equilibrio, sotto l’aspetto tecnico e per questo ringrazio gli uffici che hanno svolto il proprio lavoro in maniera ottimale, nonché il Commissario Prefettizio per il lavoro svolto in precedenza.

Il 40% della manovra è destinata al welfare,

all’assistenza domiciliare, a quella ai disabili, all’assistenza di base.

Poi vi sono circa 100 mila euro destinati ad Ambiente e Sicurezza, temi sui quali vogliamo agire con decisione al fine di rilanciare l’idea di comunità che un pò è andata smarrita negli ultimi anni a Pomigliano: sosteniamo la nostra Polizia Municipale al fine di garantire una maggiore presenza in luoghi strategici, tra cui i nostri parchi, vero patrimonio per la nostra città.

Così come siamo consapevoli che ne andrà aumentato l’organico, attualmente sottodimensionato.

Importanti interventi, poi, sono stati previsti in tema di cultura. Avremo così l’opportunità di sostenere il “Pomigliano Jazz” ed il “Teatro Pubblico Campano”.

In tema di commercio, questo bilancio ci consentirà di approntare il distretto commerciale, grande opportunità per gli imprenditori del nostro territorio.

In ultimo abbiamo stanziato un fondo di circa 700 mila euro per l’acquisto di mezzi green da destinare alla società partecipata comunale che si occupa di ambiente”.

“Questa manovra – conclude De Cicco – ci consentirà di realizzare i propositi che come amministrazione Russo ci siamo prefissati di raggiungere, nell’esclusivo interesse della nostra comunità”.