La Costiera Amalfitana si prepara ad affrontare una nuova misura per alleviare i problemi di traffico che spesso ne intaccano la vivibilità. Da martedì 1 agosto e per l’intero mese di settembre, una nuova restrizione entrerà in vigore sulla famosa statale amalfitana 163, imponendo targhe alterne tutti i giorni, anziché solo nei weekend come avveniva innquesta prima parte di estate.

Il provvedimento, destinato a ridurre il flusso di automobili lungo la strada costiera, sarà operativo tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. Il sistema delle targhe alterne si articolerà nel seguente modo: nei giorni con data dispari, il transito sarà vietato per i veicoli con targhe terminanti con una cifra numerica dispari, mentre nei giorni con data pari, saranno i veicoli con ultima cifra numerica pari a essere esclusi dalla circolazione.

Tuttavia, il provvedimento ha suscitato diverse critiche fin dalla sua presentazione. Molti sostengono che la restrizione, nonostante l’estensione ai giorni feriali, non abbia portato i risultati sperati. Una delle principali lamentele riguarda il numero eccessivo di deroghe previste, che sembrano depotenziare l’impatto del provvedimento e di conseguenza a “pagare” questa limitazione sono stati e saranno solo i pendolari del mare e chi intende raggiungere la penisola sorrentina tra le 8 e le 19 per ragioni di svago.

Nel tentativo di trovare un equilibrio tra la necessità di ridurre la congestione del traffico e le esigenze di alcune categorie di persone e attività si è finito con dare il via libera quasi a tutti. Tra le categorie esentate dal divieto di circolazione figurano i residenti nei Comuni peninsulari, i veicoli a due ruote, i veicoli di persone con disabilità, i bus di linea e turistici, i taxi e i NCC (Noleggio con Conducente). Anche i lavoratori di aziende locali, gli autotrasportatori con mezzi fino a 3,5 tonnellate di portata e i turisti prenotati presso strutture ricettive sono esclusi dalle limitazioni.

Ulteriori deroghe sono state concesse a seguito di pressanti richieste di altre categorie. Gli abitanti di Capri, Positano e Praiano possono circolare liberamente se possono dimostrare motivi lavorativi o sanitari con documentazione adeguata. Allo stesso modo, i lavoratori pendolari diretti nella Costiera Amalfitana sono stati esentati dalla restrizione.

Anche i ristoratori hanno ottenuto una deroga, consentendo ai clienti di circolare liberamente per recarsi ai ristoranti, a condizione che venga effettuata una prenotazione tramite mail, confermata dal locale, e che il ritorno sia comprovato da uno scontrino fiscale.

In sintesi, la misura delle targhe alterne, estesa per due mesi consecutivi nella Costiera Amalfitana, ha suscitato dibattiti contrastanti riguardo alla sua efficacia e alle esenzioni concesse. Sebbene l’obiettivo di alleggerire il traffico sia condiviso, rimane da vedere come l’applicazione delle limitazioni influenzerà effettivamente la circolazione e se sarà in grado di soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte.