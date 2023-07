Osimhen chiama Simeone risponde: una doppietta per tempo e il Napoli batte 4-0 l’Hatayspor

Nel segno dei bomber. Comincia così la serie di amichevoli internazionali del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Doppietta di Osimhen nel primo tempo, doppietta di Simeone nella ripresa: il Napoli batte 4-0 i turchi dell’Hatayspor nella prima amichevole a Castel di Sangro, in Abruzzo.

Garcia parte nel suo primo match vero, quello contro il club della massima serie turca, con il 4-2-3-1, con Zielinski a centrocampo vicino a Anguissa e Raspadori che diventa sottopunta con Politano e Kvaratskhelia sulle fasce alle spalle di Osimhen. L’allenatore comincia a costruire il suo Napoli, consapevole anche delle assenze, a cominciare da Lobotka, assente come Elmas per due affaticamenti: i due sono attesi a breve. Durerà invece tre settimane lo stop di Mario Rui dopo la distrazione di primo grado del retto femorale destro subìto nel match con la Spal. Al suo posto c’è Olivera sulla corsia bassa di sinistra In difesa Di Lorenzo e Olivera sulle fasce con Ostigard centrale insieme a Rrahmani.

Il Napoli è ben determinato e di fronte ai 5000 dello stadio Panzini di Castel Di Sangro, con molti tifosi rimasti fuori per fine biglietti, domina dall’inizio.

Al 6′ subito in porta Osimhen che su lancio di Politano calcia di prima e costringe il portiere, che nell’intervento si fa anche male, a deviare in angolo. Al 9′ punizione di Kvara che si era conquistato il fallo. Palla a girare che termina fuori. Il Napoli attacca con forza rubando il pallone ai turchi. Al 15′ Politano trova in una insolita posizione di attaccante Di Lorenzo che sfiora il gol di testa solo per un soffio.

Al 23′ gli azzurri passano in vantaggio con il bomber. Il portiere sbaglia il rinvio pressato da Zielinski, Politano conquista palla e serve Osimhen che stoppa e di destro calcia in rete. Il nigeriano non si ferma e quando Kvaratskhelia al 27′ lo serve in corridoio lui entra in area e con il pallonetto lo beffa ancora: 2-0.

Il primo tiro dell’Hatayspor arriva al 35′ con Fernandez, ma Meret para con i pugni deviando in angolo. Finisce il primo tempo con il Napoli padrone del campo e con la consapevolezza di una grande forza nel pressare a tutto campo.

Si ricomincia con lo stesso undici iniziale e la stessa voglia matta dei Campioni d’Italia di spingere sull’acceleratore. All’8′ contropiede di Osimhen che serve Kvara: il georgiano evita l’avversario e incrocia il tiro che finisce di pochissimo a lato. Al 14′ Garcia cambia tutti i titolari. Entrano Gollini, Zanoli, Obaretin, Juan Jesus, D’Avino, Folorunsho, Demme, Coli Sacò, Zerbin, Simeone e Zedadka. Al 17′ gran tiro proprio di quest’ultimo che impegna il portiere che devia sulla traversa, Simeone interviene ma alza troppo la mira. Al 19′ ci pensa il Cholito a firmare il tris dopo un batti e ribatti in area calciando in maniera potente in porta.

Al 25′ ancora Simeone protagonista: l’argentino conquista palla al limite, entra in area e con un pallonetto supera di nuovo il portiere turco: 4-0. Al 42′ Gollini evita la gioia del gol ai turchi con una grande parata sopra la traversa. Poi la partita finisce senza più azioni pericolose dall’una e dall’altra parte.