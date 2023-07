Pochi giorni fa si è conclusa la tre giorni di gare interregionali e nazionali FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak) nella Regione Calabria, sul Lago Pantano, all’interno della località di Mormanno in provincia di Cosenza. Per la Lega Navale Italiana Castellammare di Stabia è stato un week end lungo e proficuo, sono infatti oltre oltre 10 le medaglie raccolte dagli atleti della sezione stabiese: sia nel Canoagiovani e Junior sia nei Master.

Il giorno 21 luglio, alla Gara Interregionale di velocità in acqua piatta RJSM sui 200 metri e 500 metri, Paracanoa e Canoagiovani (valevole come Campionato regionale di Campania, Calabria e Puglia), gli atleti del gruppo canoa/kayak della Città delle Acque hanno vinto 5 titoli di Campione Regionale quindi 5 medaglie d’oro, oltre a 2 medaglie d’argento, 1 medaglia di bronzo, un sesto ed un ottavo posto. Nei giorni successivi, 22 e 23 luglio, alle Gare nazionali del Canoagiovani centro-sud (seconda Prova del Circuito Nazionale), i canoisti del gruppo stabiese hanno conquistato 2 medaglie d’oro, 1 d’argento, 1 di bronzo, insieme ad un quarto posto.

I risultati ufficiali del 21 luglio 2023, gruppo canoa/kayak della Lega Navale Italiana Castellammare di Stabia

Gli Allievi A Ippolito Domenico e Cosenza Lorenzo si sono classificati secondi nel K2 5.20 200 m. Per Frino Luca invece è arrivato 3° posto nel K1 200 m. Junior, ma nel K1 500 m. Junior ha invece conquistato il titolo di Campione Regionale giungendo 1° al traguardo, nel K2 500 m. Senior (in coppia con Adriano Taiani) si è classificato 6°. Taiani Adriano ha gareggiato nel K1 200 m. Master C ed è diventato anch’egli Campione Regionale, lo stesso risultato è stato raggiunto dall’atleta tesserato per la società stabiese nel K1 500 m. Master C, nel K2 500 m. Senior (in coppia con Luca Frino) ha raccolto il 6° posto. Per quanto riguarda Manzo Orazio abbiamo due titoli di Campione Regionale: uno nel K1 200 m. Master E ed un altro nel K1 500 m. Master E. Il tecnico della squadra stabiese, che ha gareggiato come atleta, è però soltanto 8° classificato nel K1 500 m. Senior. (Foto della giornata).

I risultati ufficiali del 22 e del 23 luglio 2023, gruppo canoa/kayak della Lega Navale Italiana Castellammare di Stabia