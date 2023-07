Vesuvio Oplonti Volley: sorteggiati i gironi per il Campionato di pallavolo femminile di Serie B2

Sono stati sorteggiati i gironi per il Campionato di pallavolo femminile di Serie B2, l’A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley – come ufficializzato dalla Federazione Italiana Pallavolo – è stata inserita nel Girone I composto da squadre della Regione Campania e Puglia.

La compagine di Torre Annunziata, allenata dal coach Ciro Alminni, incontrerà avversarie di grande spessore tecnico ed agonistico per un torneo che si preannuncia molto combattuto e avvincente dall’inizio alla fine. Tuttavia, come annunciato dal Presidente Angelo Cirillo, nonostante le insidie di un girone tosto, l’obiettivo della Vesuvio Oplonti Volley sarà quello di ben figurare nel corso dell’intera stagione, mostrando grinta, passione e voglia di emergere durante ogni singola sfida.

Per raggiungere traguardi ambiziosi, la dirigenza oplontina ha annunciato la riconferma di due pedine fondamentali: l’attaccante Eliana Rendina e il libero Jessica Lanari. Due garanzie per un team che punta ad ottenere importanti risultati nell’ambito della stagione agonistica 2023-2024. Nei prossimi giorni verranno annunciati nuovi colpi di mercato, che andranno ad aggiungersi ad altre attese conferme per completare una rosa competitiva su tutti i fronti.

“Il livello delle squadre sorteggiate nel Girone I – dichiara il presidente Cirillo – è molto alto. Ci attendono sfide avvincenti con avversarie di tutto rispetto. Non sarà facile raggiungere l’obiettivo prefissato, ma abbiamo il dovere e l’ambizione di crederci fino alla fine. Stiamo costruendo una squadra composta da giocatrici di grande valore, il cui profilo si distingue sia per doti umane che agonistiche. La nostra società, infatti, al di là dei risultati sportivi, punta a diffondere una cultura del volley in maniera più pregnante, lanciando un messaggio di passione per questa disciplina rivolto soprattutto ai giovani e ai giovanissimi per invitarli a praticare sempre più questo sport. Motivo questo per il quale puntiamo molto anche sul settore giovanile grazie alla preziosa collaborazione di qualificate figure professionali”.

Il Girone I è composto dalle seguenti 14 squadre

Greenergy TA, Mandwinery Cerignola FG, Start Volley Bisceglie BT, Panbiscò Leonessa BA, A.S. Labruna Fenix BA, A.S.D. FLV Cerignola FG, A.S.D. Cutrofiano Volley LE, Volare Benevento, A.S.D. Pallavolo Pozzuoli, Accademia Volley Benevento, Co.Ge. Vesuvio Oplonti NA, Ancis Villaricca NA, Intec Service SG Volley BN, Carbat Matese CE.

Nei prossimi giorni verrà reso noto anche il calendario delle sfide per una stagione che si preannuncia avvincente e molto combattuta.