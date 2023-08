I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto dei militari dello squadrone eliportato cacciatori Puglia, continuano i controlli nei Monti Lattari per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga e altre attività illegali.

Gragnano, munizioni e coltello abbandonati in strada

Durante uno di questi interventi, è finito in manette un giovane di 21 anni, incensurato e residente a Castellammare, accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. La perquisizione della sua abitazione ha portato al sequestro di 112 grammi di hashish e la somma di 380 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

A Gragnano, invece, i carabinieri hanno rinvenuto un altro reperto preoccupante. Lungo il ciglio di via Spinola, in località Forma, sono state trovate 71 cartucce di vario calibro, tra cui cartucce da caccia e proiettili per pistola. Le munizioni, insieme a un coltello con lama lunga 18 centimetri, erano abbandonate in un sacco di carta.

Oltre 70 cartucce di vario calibro

Queste operazioni dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel preservare la sicurezza e la legalità sul territorio. Il contrasto al traffico di droga e al possesso illegale di armi è fondamentale per garantire un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i cittadini.

Il 21enne arrestato sarà sottoposto alle indagini delle autorità competenti, mentre le munizioni e il coltello saranno oggetto di ulteriori accertamenti per comprendere la loro provenienza e il loro possibile utilizzo illecito.