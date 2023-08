Arrestato a Vico Equense per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella notte scorsa a Vico Equense, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sorrento hanno arrestato un giovane di 25 anni, incensurato e residente a Meta. Il fermo è avvenuto intorno all’una di notte, quando i militari hanno fermato l’uomo sulla strada statale 145, in località Seiano, mentre era alla guida della sua Smart. In compagnia di lui c’era una giovane di 22 anni, proveniente da Piano di Sorrento.

Vico Equense, sulla statale sorrentina con undici dosi di cocaina: arrestato 25enne insospettabile

Il comportamento del 25enne ha destato i sospetti dei carabinieri, che hanno deciso di procedere a una perquisizione più approfondita. Durante la perquisizione, è stata trovata addosso all’uomo una somma di 100 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, e undici dosi di cocaina. La perquisizione si è estesa anche all’abitazione del giovane, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione e numerose bustine utilizzate per confezionare e preparare la sostanza stupefacente.

L’arrestato è in attesa di giudizio per rispondere delle accuse di detenzione di droga a fini di spaccio. Questo episodio dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e l’utilizzo di sostanze stupefacenti nella zona. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è fondamentale per garantire un ambiente più sicuro e libero da attività illegali.